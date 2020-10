Nach Entscheid des Kantons – 1000er-Grenze setzt dem FC Thun zu Das vom Kanton verhängte Verbot für Grossanlässe über 1000 Personen verschärft die bereits angespannte wirtschaftliche Lage beim FC Thun zusehends. Barbara Schluchter-Donski

Eindrücke vom letzten Heimspiel des FC Thun gegen Neuchâtel Xamax Anfang Oktober in der Stockhorn-Arena. Damals waren erstmals wieder über 1000 Personen zugelassen. Doch das ist am Dienstag beim Spiel gegen Winterthur wieder Makulatur. Foto: Christoph Gerber

Beim FC Thun reibt man sich auch am Tag zwei nach dem Verdikt des Kantons, nur noch 1000 Zuschauer an Grossanlässen zu erlauben, ungläubig die Augen: Dass es Restriktionen geben würde, ja, damit habe man gerechnet, sagt Barbara Frantzen Roth, Geschäftsleiterin Kommerz, aber man habe diese eher in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Alkoholausschank, erwartet.

«Die Swiss Football League hat uns damals bei der Inspektion eine vorbildliche Umsetzung attestiert.» Barbara Frantzen Roth, Geschäftsleiterin Kommerz FC Thun

«Wir bedauern den Entscheid», sagt Barbara Frantzen Roth denn auch, insbesondere deshalb, weil der FC Thun beim ersten Spiel unter dem neuen Schutzkonzept am 2. Oktober unter Beweis gestellt habe, dass er den Schutz der Zuschauer dank separater Eingänge, Maskenpflicht und Sitzplatzpflicht gut gewähren könne. «Die Swiss Football League hat uns damals bei der Inspektion eine vorbildliche Umsetzung attestiert.» Mit grossem Unmut reagieren auch andere Berner Sportclubs.