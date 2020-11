Milchautomat bei der Landi – 100’000 Liter Steffisburger Milch gezapft Familie Peter, die den Milchautomaten betreibt, bietet dort auch gekühlte Schokoladen- und Kaffeegetränke an – und produziert eigene Glace.

Am Milchautomaten vom Hof Schlafhus bei der Landi in Steffisburg wurden bereits 100’000 Liter Milch gezapft. Foto: Stefan Kammermann

Seit zweieinhalb Jahren ist er in Betrieb: Der Selbstbedienungs-Milchautomat vom Hof Schlafhus bei der Landi Thun in Steffisburg. Rund um die Uhr kann dort pasteurisierte Vollmilch vom Hof Schlafhus in Steffisburg gezapft werden. 2019 wurde das Projekt mit dem Agropreis ausgezeichnet. Am 29. Oktober bezog Barbara Abbühl aus Steffisburg am Automaten nun den 100’000. Liter Milch, wie das Unternehmen mitteilt.

Hansruedi Peter betreibt seit einiger Zeit noch einen weiteren Selbstbedienungs-Milchautomaten im Hohmad-Shop der Landi in Thun sowie je einen Dispenser bei der Frischer Fritz GmbH in Thun und bei der Dorfmetzgerei Wölfli in Uetendorf. «Meinem Ziel, die gesamte Milchmenge des Betriebes direkt zu vermarkten, komme ich dank der guten Akzeptanz durch die Konsumentinnen und Konsumenten immer näher», wird Peter in der Medienmitteilung zitiert.

Weiter können am Milchautomaten auch die beiden Milchmischgetränke namens «Käfele» und «Schöggele», die auf kaltlöslichem Kaffee- bzw. Schokoladepulver basieren, bezogen werden.

Seit Anfang September produzieren Peters auch die «Steffisburger Glace» in zehn Aromen, darunter drei Sorbets und sieben Rahmglaces. Die Glace gibt es in den Läden der Landi Thun in Steffisburg und Uetendorf, im Top Shop Steffisburg und im Hohmad-Shop Thun. Im Hotel Beatus in Merligen sind zudem Desserts erhältlich, die mit «Steffisburger Glace» zubereitet werden.

pd