Frutigen spricht Geld – 100’000 Franken fürs Hallenbad Der Gemeinderat unterstützt die Sportzentrum Frutigen AG

Das sanierungsbedürftige Bad in Frutigen. Foto: Markus Hubacher

Die Sportzentrum Frutigen AG muss eine Gesamtsanierung des Hallenbades vornehmen. In diesem Zusammenhang hat sie die Gemeinde Frutigen um finanzielle Unterstützung angefragt,

konkret um einen Überbrückungskredit von 100’000 Franken, refinanzierbar über 20 Jahre. Nach

Prüfung und Empfehlung der vorberatenden Finanz- und Steuerkommission unterstützt der Gemeinderat das Vorhaben, wie er in einer Mitteilung schreibt. Er hat einem zinslosen Darlehen in dieser Höhe mit jährlichen Amortisationstranchen von 5000 Franken zugestimmt.

( PD )