Projekt in Langnau – 100’000 Franken für normwidriges Gemüse Der Verein, der sich dafür einsetzt, dass überschüssiges und unförmiges Gemüse nicht weggeworfen wird, bekommt Unterstützung von der öffentlichen Hand. Susanne Graf

Hannes Baettig vom Verein Food Save Emmental erklärt, wie er noch mehr Gemüse vor dem Kompost retten will. Adrian Moser

Man muss ein Abonnement lösen. Dann ist man berechtigt, in einem Keller in Langnau Gemüse zu beziehen, das den Anforderungen des Detailhandels nicht genügt. Zwei Standorte – einen an der Mooseggstrasse, einen an der Haldenstrasse – beliefert der Verein Food Save Emmental inzwischen.

Im Laufe des Jahres werde in Langnau ein dritter Gemüsekeller eröffnet und 2022 einer in Burgdorf, sagt Hannes Baettig. Er ist Gründungsmitglied des Vereins, der Bio-Gemüse und -Obst vermittelt, das sonst weggeworfen würde. Es geht um Produkte von Landwirten der Region oder von Grossverteilern, die entweder nicht der Norm entsprechen oder überschüssig sind.