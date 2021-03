Kapo Bern sucht Zeugen – 10’000 Franken Schaden bei Streifkollision in Ostermundigen Bei einer Streifkollision entstand am Mittwochmorgen in Ostermundigen ein Sachschaden. Die Polizei sucht einen unbeteiligten Autolenker.

Kurz nach 8 Uhr fuhr am Mittwochmorgen ein Auto auf der Bachstrasse in Ostermundigen. Als der Lenker in die Waldheimstrasse einbiegen wollte, kam es aus ungeklärten Gründen zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Auto, das von der Oberen Zollgasse herkommend auf der Waldheimstrasse fuhr.

Verletzt wurde beim Unfall niemand, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag berichtet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken. Gemäss Aussagen hatte nach dem Unfall ein unbeteiligter Autolenker in einem weissen Auto gestoppt und sich kurz mit einem Unfallbeteiligten ausgetauscht. Er fuhr daraufhin weiter.

Die Kantonspolizei Bern sucht Zeugen. Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, insbesondere der genannte Lenker des weissen Autos, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031 638 81 11 zu melden.

chh/pd