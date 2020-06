Leserreaktionen – 10’000 Franken pro Flugticket nach New York Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Mathias Gottet

Für ein Shopping-Wochenende nach New York? Ein Leser kritisiert dieses Verhalten. Foto: Getty Images/iStockphoto

Zu «Ausserkantonale Einsprache gegen Lidl-Zentrum im Kanton Bern»

Chance für Reaktivierung des Gleises wäre da gewesen

Reihum mehren sich die Einsprachen betroffener Nachbargemeinden gegen das Lidl-Projekt. Der Hauptgrund: Es droht eine Lastwagenflut. Inzwischen wehrt sich sogar die Nachbargemeinde Wynau, welche besonders betroffen sein wird vom Mehrverkehr, und das meiner Meinung nach zu Recht. Vor gut 40 Jahren herrschte rund um die damalige Station Roggwil-Wynau noch reger Wagenladungsverkehr mit täglichen Zustellungen über die Anschlussgleise zu den damaligen Textilwerken Gugelmann. Es ist ein Jammer, zu sehen, dass die intakten Anschlussgleise noch immer bestehen, jedoch seit Jahrzehnten kein Güterwagenrad mehr gesehen haben. Jetzt wäre die Chance da gewesen, das Anschlussgleis zu reaktivieren und mit Lidl auszuhandeln, dass die Grossanlieferungen per Bahntransport erfolgen müssten. Was für Migros und Coop möglich ist, sollte auch für Lidl durchführbar sein. Ich frage mich, ob dieses Thema überhaupt Gegenstand der Verhandlungen zwischen den Behörden und Lidl gewesen ist?

Wilhelm Heusser, Roggwil

Zu «Das sind die fünf grössten Streitpunkte im neuen Klima-Gesetz»

10’000 Franken pro Flugticket nach New York

War das herrlich – ein paar Wochen lang ein flugzeugfreier, von keinen Kondensstreifen vernebelter Himmel. Ziemlich freie Autobahnen und viel weniger Sechzigtönner, die absurde Transporte herumschaukelten. Die weltweite Epidemie wäre doch die Chance gewesen, sich von unserer Hybris zu verabschieden, sich auf die eigenen Werte zu besinnen, Produkte im eigenen Land zu kaufen. Stattdessen drücken uns Mitte-links-grüne Populisten ihre CO2-Abgabe auf, mit der angeblich weltklimaverbessernde Projekte finanziert werden sollen. Welche denn? Als ob irgendein Kaufsüchtiger auf das Shopping-Wochenende in New York verzichten würde. 10’000 Franken pro Ticket wie früher wären effizient.

Walter F. Steinböck, Gondiswil

Zu «Das taktische Ja im Nationalrat»

Konzerne könnten ins Ausland abwandern

Ein Teil des Titels der Konzernverantwortungsinitiative (Kovi) sagt, worum es geht: Nämlich um die Frage, wer welche Verantwortung trägt. Bis jetzt war ich der Meinung, dass für ein bestimmtes Gebiet die Regierung des betreffenden Landes verantwortlich wäre, dass die Gesetze und internationalen Normen eingehalten werden. Mit der Kovi soll nun diese Verantwortung in Teilbereichen auf private Konzerne in der Schweiz verlagert werden. Damit werden die Regierungen in ihrer Haltung, nichts zu tun, bestärkt. Wenn die Initiative angenommen würde, entsteht für die schweizerischen Konzerne das Risiko, in sehr teure Haftpflichtprozesse verwickelt zu werden. Sie können diesem Risiko ausweichen, indem sie ihre Sitze ins Ausland verlegen. Damit kommt sich die Linke selbst in die Quere: Eines ihrer obersten Ziele ist der Erhalt von Arbeitsplätzen. Wenn Konzerne ins Ausland abwandern, geschieht das Gegenteil: Qualifizierte Arbeitsplätze gehen verloren.

Ulrich Linsi, Schüpfen

Zu «Ein Richter von Welt»

Richter lassen sich leider immer wieder korrumpieren

Schon der Titel des Artikels ist irreführend, denn Ulrich Meyer ist Präsident des Schweizer Bundesgerichts, nicht mehr und nicht weniger. Natürlich ist er von dieser Welt, aber eben nur als Mensch, wie wir alle. Die nicht abreissende Reihe von Skandalen, die unsere Richter betreffen, muss zu denken geben. Ich habe lange geglaubt, nach 18 Jahren in Südafrika, während und nach der Apartheid, alles gesehen und gehört zu haben, was mit Sumpf, Filz und Korruption zu tun hat. Der einzige Unterschied, den ich sehe, ist die «feinere Art», mit welcher hierzulande «geplündert» wird. Unsere Weltgenossen im Süden zeigen bei krassen Diebstählen im grossen Stil weder Skrupel noch Scham. Sie glauben sich im Recht. Das wiederum glauben auch unsere «Damen und Herren von Welt». Richter, Politiker und Beamte, gewählt und bezahlt vom Volk, lassen sich leider immer wieder korrumpieren.

Mark Gasche, Kirchberg