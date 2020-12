Soforthilfe der Burgergemeinde – 10’000 Franken für Langenthaler Kulturveranstalter Aufgrund der Folgen der Corona-Krise werden alle 20 von der Stadtverwaltung registrierten Kulturveranstalter mit einem finanziellen Beitrag von je 500 Franken unterstützt.

Grosse Kulturanbieter wie das Stadttheater Langenthal werden von der regionalen Kulturförderung über Wasser gehalten. Foto: Beat Mathys

Wegen der Corona-Krise mussten auch in Langenthal zahlreiche kulturelle Aktivitäten stillgelegt und Auftritte abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben werden. «Ein Ende dieses Lockdown im Kulturbetrieb ist vorerst aber nicht in Sicht», schreibt die Burgergemeinde Langenthal in einer Mitteilung. Verwalterin Christina Thaler präzisiert auf Anfrage: «Wir gehen leider nicht davon aus, dass solche Anlässe, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, heute oder morgen schon wieder stattfinden können.»

Für die Veranstalter bedeute dieser Zustand nichts Gutes, zunehmendes Desinteresse und mögliche finanzielle Einbussen seien die Folgen davon. Im Rahmen des neuen Auftritts der Burgergemeinde unter dem Label «Natur und Kultur» hat sich der Burgerrat deshalb spontan für ein Soforthilfepaket entschieden. Dieses sieht vor, dass alle 20 von der Stadtverwaltung registrierten Kulturveranstalter mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von je 500 Franken unterstützt werden.