Verlust in US-Tierpark – 10’000 Dollar Belohnung für Hinweise auf die Todesursache eines Geiers Nach dem mysteriösen Tod eines Ohrengeiers will der Zoo von Dallas den Vorfall aufklären.

«Alle werden Pin schrecklich vermissen»: Der bedrohte Greifvogel wurde 35 Jahre alt (undatierte Aufnahme). Foto: Dallas Zoo (AFP)

10’000 Dollar will der Zoo in der texanischen Metropole für entscheidende Hinweise auf die Todesursache von Geier Pin hinblättern, wie er am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Der Kadaver des 35 Jahre alten Ohrengeiers war am Wochenende entdeckt worden.

Pins Tod scheine «keine natürlichen Ursachen zu haben», schrieb der Tierpark im Onlinedienst Twitter. «Ihn zu verlieren, ist nicht nur für unsere Zoo-Familie niederschmetternd, sondern auch für die Schutzbemühungen für diese Art. Alle werden Pin schrecklich vermissen.»

Laut Zoodirektor Gregg Hudson wird der Todesfall genau untersucht. «Jeder ist zu diesem Zeitpunkt verdächtig – intern und extern», sagte er. Weil der verendete Greifvogel zu einer bedrohten Art gehört, schalteten sich sogar Bundesbeamte in die Ermittlungen ein.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.