Impfskeptiker-Demo in Bern – 1000 Personen protestieren gegen angebliche Impfpflicht an der Uni Etwa 1000 Personen haben sich in Bern versammelt, um gegen deren «Einführung der Zweiklassengesellschaft» zu protestieren. Beim Falkenplatz kam es zum Gerangel mit Gegendemonstranten. UPDATE FOLGT

«Liberté», skandieren die Menschen, während sie sich durch die Länggasse bewegen. Foto: Jürg Spori

Wieder einmal sind Impfskeptiker in der Stadt Bern unterwegs: Am Sonntagnachmittag versammelten sich rund 1000 Menschen auf dem Unigelände. Kurz vor 15 Uhr setzten sich die Demonstrierenden über den Falkenplatz in Richtung Länggasse in Bewegung. Geplant ist ein Marsch an möglichst vielen verschiedenen Uni-Gebäuden vorbei. Die Polizei begleitet den Zug der «Liberté» skandierenden Menschen mit einem grossen Aufgebot.

Am Falkenplatz kam es laut einem Reporter vor Ort zu einer Provokation durch Gegendemonstrierende und zu einem Handgemenge. Die Polizei griff ein und hat einen Demonstranten festgenommen.

Zur Demo aufgerufen wurde wie üblich auf der Plattform Telegram. Die Uni Bern habe die Impfpflicht und damit die Zweiklassengesellschaft eingeführt, heisst es da.

Die Universität Bern empfiehlt die Impfung allen nicht schwangeren Personen ab 16 Jahren. Eine Impfpflicht gilt allerdings nicht, wie der Website der Uni zu entnehmen ist. Derzeit bestünden auch keine besonderen Erleichterungen für Geimpfte oder Nachteile für Ungeimpfte, heisst es dort weiter. Man könne beides aber für die Zukunft nicht ausschliessen.

jsp/chh/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.