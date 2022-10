FC Zürich – 1000 Fehlpässe für ein 0:0 Der Meister verpasst auch im zehnten Super-League-Spiel den ersten Sieg und bleibt nach dem torlosen Remis gegen Aufsteiger Winterthur am Tabellenende. Thomas Schifferle UPDATE FOLGT

Mehr Kampf als Spiel: Die Zürcher Marc Hornschuh und Nikola Katic mit Winterthurs Roman Buess. Foto: Keystone



Der FC Zürich weiss weiterhin nicht, wie man in der Meisterschaft ein Spiel gewinnt. Im Duell der distanzierten Tabellenletzten gegen den FC Winterthur bringt er nicht mehr als ein 0:0 zustande. Damit bleibt er auch nach zehn Runden sieglos und auf dem 10. Platz hängen, und es ist in allen Wettbewerben sein neunter Match in Folge, den er nicht gewinnen kann.

Das 0:0 ist auch das Maximale, das sich der Meister für seinen Auftritt verdient. Was immer er an diesem Nachmittag unternimmt, es folgt keinem Plan. Er trägt seinen grossen Teil dazu bei, dass dieser Match in erster Linie für die geschätzt 1000 Fehlpässe in Erinnerung bleibt. Ihm fehlt alles, um gegen die Betonmischer aus Winterthur ein Durchkommen zu finden. FCW-Goalie Fayulu ist nicht wirklich auch nur einmal ernsthaft gefordert. Dass er kurz vor Schluss einen Flankenball fallen lässt, bleibt ohne Folgen.

Genesio Colatrella bleibt damit auch in seinem dritten Einsatz als Interimstrainer ohne Erfolgserlebnis, und dass er noch ein viertes Mal an der Linie steht, scheint nicht der Fall zu sein. FCZ-Präsident Ancillo Canepa hat offensichtlich den Nachfolger für Franco Foda gefunden, den er eigentlich schon vergangene Woche präsentieren wollte.

Beim Aufsteiger aus Winterthur ist die Gefühlslage nach dem Match anders. Das bringt Trainer Bruno Berner am besten zum Ausdruck, als er nach dem Schlusspfiff die Faust als Zeichen des Jubels ballt. 95 Minuten lang hat er seine Mannschaft verteidigen lassen, das hat sie mit viel Einsatz auch gemacht. Chancen selbst hat sie eine halbe, als Kamberi in der 88. Minute einen Ball aus spitzem Winkel aufs Tor bringt. (ths)

