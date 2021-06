Nach Ja zu Anti-Terror-Gesetz – 100 Personen protestieren in Bern gegen Abstimmungsergebnis In Bern ist eine Kundgebung aus Protest gegen das Anti-Terror-Gesetz im Gang.

Foto: Jürg Spori

In Bern fand am Sonntagabend um 19 Uhr eine Demonstration gegen das Anti-Terror-Gesetz statt. Rund 100 Menschen versammelten sich sich auf dem Bahnhofplatz und zogen via Spitalgasse und Bundesplatz durch die Stat. Die Polizei begleitetet den Umzug, hielt sich aber zurück.

Vor der Reitschule löste sich der Demonstrationszug auf. Die Kundgebung verlief friedlich.

Demonstrierende in der Spitalgasse. Foto: Jürg Spori

jsp/ske

