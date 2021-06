Bäume auf Strasse, Wassereinbrüche – 100 Meldungen wegen Unwettern im Kanton Bern Die Kantonspolizei hat am Montag zwischen 17 Uhr und Mitternacht rund 100 Unwettermeldungen erhalten, hauptsächlich aus dem Oberland.

Unter anderem in Steffisburg hagelte es am Montagabend heftig… Foto: Leserreporterin …die Hagelkönner erreichten dabei teilweise die Grösse von Zwetschgen. Foto: Leserreporterin Weisse Strassen, weisser Rasen – und dies am Tag des meteorologischen Sommeranfangs. Foto: Marco Zysset 1 / 4

Auch am Montagabend entluden sich wieder heftige Gewitter, teilweise mit Hagel, über der ganzen Schweiz. Im Kanton Bern gingen letzte Nacht 2’045 Blitze nieder. Das sind weniger als bei den Unwettern im Verlauf des Sonntags, bei welchen insgesamt 6’438 registriert wurden.

Die Unwetter führten vor allem zu Wassereinbrüchen in Gebäude und Bäumen sowie Ästen auf den Strassen, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagmorgen auf Twitter schreibt. Rund 100 Unwettermeldungen sind am Montag zwischen 17 Uhr und Mitternacht bei der Polizei eingegangen. Die meisten davon betreffen das Oberland, rund 20 die übrigen Kantonsgebiete.

Nachdem ein erster Gewitterzug am späten Nachmittag vor allem dem Aaretal um Heimberg und Uttigen Hagel brachte, zog eine zweite Gewitterfront im Verlauf des Abends über den Kanton Bern. Sie brachte vor allem starke Niederschläge. Namentlich in der Region Thun, wo es vorübergehend wie aus Kübeln goss, liefen rasch Keller voll.

Es bleibt weiterhin stürmisch. Auch für Dienstag werden in der ganzen Schweiz Gewitter erwartet.

pd/ske/sda

