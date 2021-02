Corona-Härtefälle im Kanton Bern – Der grosse Ansturm auf Unterstützung bleibt aus Täglich treffen bis zu 70 Gesuche für Härtefallhilfe beim Kanton ein. Es geht dabei um Existenzen. Ein Besuch bei der Hotline und im Vollzug. Sandra Rutschi

Jessica Kobel nimmt Anrufe an der Härtefall-Hotline entgegen. Foto: Christian Pfander

Als welche Art von Härtefall gilt mein Unternehmen? Das ist eine der Fragen, die Jessica Kobel und Alain Weber an der Härtefall-Hotline des Kantons Bern oft zu hören bekommen. Die beiden sitzen in einem Zimmer in der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Berner Münsterplatz, einen Bildschirm vor Augen, ein Headset auf dem Kopf, eine Maske im Gesicht. Kalt ist es, denn die Fenster stehen sperrangelweit offen.

Um die Ecke promenieren Leute auf der Münsterplattform, während Kobel und Weber Anrufe von Unternehmerinnen und Unternehmern entgegennehmen, die wegen der Corona-Krise um ihre Existenz bangen. «Da braucht es viel Fingerspitzengefühl», sagt Alain Weber. «Es ist wichtig, dass die Betroffenen merken, dass wir sie ernst nehmen.» Weber und Kobel beantworten simple Fragen, helfen bei buchhalterischen Angelegenheiten und erklären, wie die Gesuche auf der Kantonswebsite ausgefüllt werden müssen.