Sweet Home: Saisonwechsel in der Wohnung – 10 Tricks für mehr Gemütlichkeit Selbst wenn die Fenster nun wieder länger offen sind, brauchen wir in der Wohnung dieses wohlige Gefühl, das sie zum Zuhause macht. Wie das gelingt, zeigen diese Einrichtungstipps. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Zaubern Sie Ferienstimmung

Wohnzimmer, das einen entspannten, vom Landhaus inspirierten Wohnstil zeigt. Foto über: Historiska Hem

So sonnig und freundlich war es schon mal kurz und wird es auch wieder werden. Das Wetter ist launisch, doch dafür ist der April ja bekannt. Trotz Regen und Kälte macht sich aber in diesem wechselhaften Monat der Frühling bereit. Damit dieser auch daheim spürbar wird, lohnt es sich, der Wohnung ein wenig Ferienstimmung zu verleihen. Hellen Sie alles auf und entstauben Sie die Anmutung. Eine schöne Idee ist es, die Einrichtung mit etwas Antikem, Rustikalem aufzuwecken. Das tut allen Einrichtungen gut und vermittelt auch der sterilsten Blockwohnung ein bisschen Landhausflair und damit dieses bestimmte, entspannte Feriengefühl, das vor allem dann entsteht, wenn nicht alles perfekt, neu und poliert ist. Füllen Sie Früchteschalen mit Zitronen, stellen Sie Blumen ein, platzieren Sie Tabletts auf dem Couchtisch und gönnen Sie sich ab und zu eine Aperitifzeit in der guten Stube.