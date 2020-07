Quarantäne für 300 Personen – Coronafall in Berner Club Ein Besucher des Berner Clubs Kapitel Bollwerk ist offenbar positiv auf Corona getestet worden. 300 Personen müssen zehn Tage in Quarantäne. UPDATE FOLGT

Das Kapitel bleibt trotz der Corona-Fälle weiter geöffnet. Foto: Franziska Scheidegger

Diese Samstagnacht war verhängnisvoll. Eine Person, die am vergangenen Samstag im Stadtberner Nachtclub Kapitel feierte, wurde positiv auf Covid-19 getestet. Dies berichtet «20 Minuten» am Freitag. Wie der Club in einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Post schrieb, habe man einen Anruf des Kantonsarztsamts Bern erhalten. Das Kapitel übergab daraufhin die Präsenzlisten der Gäste, Musiker und Angestellten von jenem Abend an die Behörden. Weiter teilt der Club mit: «Alle Gäste werden in Kürze vom Kanton kontaktiert und es wird eine Quarantäne für zehn Tage angeordnet.»

Mittlerweile ist der Social-Media-Post gelöscht, weil das Contact-Tracing-Team des Kantons die Kommunikation übernommen hat. Im Laufe des Freitagnachmittags sollen die Behörden neue Details bekannt geben.

Das Kapitel bleibt aktuell weiter geöffnet. Weiterhin weisen die Betreiber mit Nachruck darauf hin, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.

( ber )