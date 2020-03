Schweizer Frauenlauf – 10 Plätze für Lauf-Workshop zu vergeben Wir verlosen 10 Plätze an einem dreistündigen Workshop für Frauen am 2. April. Die Gewinnerinnen erhalten auch einen Startplatz am Schweizer Frauenlauf. Reto Pfister

Die Gewinnerinnen dürfen im Juni durch Berns Strassen laufen. Foto: Manuel Zingg

Am 2. April findet von 13 bis 16 Uhr in Bern ein Lauf-Workshop teil, der sich ausschliesslich an Frauen richtet. Im Workshop Running Basic zeigt Ihnen das Team von Markus Ryffel's, wie Sie den Einstieg in ein regelmässiges und gesundheitsorientiertes Lauftraining schaffen. Während dreier Stunden erhalten Sie in einem Mix aus Theorie und Praxis einen umfassenden Einblick in den Laufsport.

Interessiert? Wir verlosen 10 Plätze für den Workshop. Die Gewinnerinnen dürfen auch gratis am Schweizer Frauenlauf am 14. Juni teilnehmen.

Senden Sie bis spätestens Mittwoch, 4. März, 24 Uhr, ein Mail an: verlosungen@bernerzeitung.ch. Die Gewinnerinnen werden anschliessend benachrichtigt.

Wir wünschen viel Glück!