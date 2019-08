10 nachhaltige Modelabels für Kinder

Von Jacqueline Krause-Blouin (publiziert am Thu, 01 Aug 2019 03:30:54 +0000)

Nur das beste für mein Kind – und für die Umwelt! Mit grünem Gewissen einkaufen zu können, ist für viele Eltern ein Bedürfnis – aber in der Realität oft auch zeitraubend und unter Umständen kostspielig. Natürlich sind die Skandinavier auf dem Gebiet mal wieder tonangebend, aber auch hiesige Brands haben einiges zu bieten. Wir haben zehn tolle Öko-Modelabels für die Kleinsten zusammengestellt. Übrigens: die beste Hautverträglichkeit und Ökobilanz weist gebrauchte Kinderkleidung auf. Also am besten einmal klug kaufen und dann weitergeben!