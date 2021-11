Worb will sich entwickeln – 10 Millionen Franken für Boden und Liegenschaften Die Gemeinde Worb will in den nächsten zehn Jahren agiler Land kaufen können. Sandra Rutschi

Die Sternenmatt hätte der Worber Gemeinderat noch nicht in Eigenregie kaufen können, wenn er dies gewollt hätte. Foto: Nicole Philipp

Zehn Millionen Franken: So viel möchte das Worber Gemeindeparlament in den nächsten zehn Jahren in den Kauf von Liegenschaften und Grundstücken stecken können. Wo genau, das soll der Gemeinderat entscheiden. Mit den zehn Millionen Franken als Rahmenkredit soll dieser möglichst agil handeln können, wenn sich die Gelegenheit bietet. Das hat das Parlament am Montagabend entschieden.

Damit das Geld fliessen kann, muss allerdings auch die Stimmbevölkerung Ja sagen. Am 13. Februar wird sie an der Urne über eine Änderung der Gemeindeverfassung und über den Rahmenkredit abstimmen.