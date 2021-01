Munitionslager Mitholz – 10 Jahre sind zu viel – Anwohner wehren sich gegen Evakuierung 60 betroffene Anwohner wenden sich in einem offenen Brief an VBS-Chefin Viola Amherd gegen die zehnjährige Evakuierung ihres Dorfes und wollen ihre Perspektive mit einbringen. Claudius Jezella

Übersicht Dorf mit Munitionslager am 8.12.2020 in Mitholz. Foto: Christian Pfander

Auf die Zustimmung eines «grossen Teils der Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz» berief sich der Bundesrat in der Mitteilung am 7. Dezember, als er über seinen Entscheid informierte, das ehemalige Munitionslager zu räumen. Rund einen Monat später meldet sich nun ein ebenfalls nicht unwesentlicher Teil der Betroffenen zu Wort, und von Zustimmung ist wenig zu spüren. In einem offenen Brief an VBS-Departementschefin Viola Amherd, den 60 Betroffene unterzeichnet haben, zeigen diese Mitholzer sich «zutiefst schockiert». Die Rede ist von einem «Gefühl der Hilflosigkeit».