Vietnam – 10-jähriger Knabe steckt noch immer in 35 Meter tiefem Rohr fest Bereits drei Tage versuchen die Rettungskräfte im Südwesten von Vietnam, einen Buben aus einem Betonrohr zu bergen. Alle Versuche sind bisher fehlgeschlagen. Es ist unklar, ob das Kind noch lebt.

1 / 3 Auf dieser Baustelle ist der Bub in einen 35 Meter tiefen Schacht gefallen und steckt fest. AFP

Drei Tage nach dem Sturz eines Knaben in ein 35 Meter tiefes Betonrohr im Südwesten von Vietnam ringen Einsatzkräfte weiter um seine Bergung. Ob der Zehnjährige noch lebt, sei unklar, berichteten vietnamesische Medien am Dienstag. Alle Versuche, die Erde um das am unteren Ende geschlossene Rohr aufzuweichen und es mittels eines Krans aus der Erde zu ziehen, seien bislang fehlgeschlagen, schrieb die Zeitung «VnExpress». Vom Militär unterstützte Retter seien nun dabei, einen anderen Bergungsplan umzusetzen.

Der Junge, dessen Name mit Nam angegeben wird, war am Samstag in das Rohr auf dem Gelände einer Baustelle gestürzt, wo eine Brücke gebaut wird. Das Rohr hat nur einen Durchmesser von etwa 25 Zentimetern. Niemand habe gedacht, dass ein Zehnjähriger so tief in der Röhre eingeschlossen werden könnte, «weil der Raum darin nur so breit ist wie die Hand eines Erwachsenen», sagte ein Helfer. Medienberichten zufolge hatte der Junge nach seinem Sturz zunächst wohl um Hilfe gerufen.

Rettung befindet sich in «Endphase»

Die Rettungsarbeiten seien wegen der extremen Enge des Rohrs und trotz grosser Bemühungen «sehr schwierig», zitierte die Zeitung «Tuoi Tre» einen Militärsprecher. Die Einsatzkräfte machten sich daran, rings um das Rohr in die Tiefe zu bohren, um ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von 1,5 Metern um das Betonrohr zu legen – und es so leichter herausziehen zu können. Der Plan sehe vor, anschliessend mittels eines Detektors die genaue Position des Buben zu bestimmen, bevor der Beton aufgeschnitten werde, sagte der Militärsprecher.

Das nationale «Search and Rescue»-Komitee teilte am Dienstag mit: «Nach drei Nächten voller Bemühungen befindet sich die Rettung des zehnjährigen Knaben, der an der Roc-Sen-Brücke in der Provinz Dong Thap in eine 35 Meter tiefe Betonröhre gestürzt war, in der Endphase. Es wird erwartet, dass die Rettungskräfte am Morgen die Betonröhre schrittweise herausziehen und das Kind hochholen.»

SDA/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.