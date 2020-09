Vor der Abstimmung vom 27. September – 10 Fragen und 10 Antworten zur Thuner Quartierschulinitiative Am 27. September stimmen die Thunerinnen und Thuner über die Quartierschulinitiative ab. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick. Barbara Schluchter-Donski

Die Quartierschulinitiative will erreichen, dass Klassen- und Schulhausschliessungen in Thun erschwert werden. Im Bild das Schoren-Schulhaus, dessen Geschichte die politische Diskussion ins Rollen brachte. Foto: Patric Spahni

Was will die Quartierschulinitiative erreichen?

Im städtischen Bildungsreglement soll festgelegt werden, dass in sämtlichen bestehenden Thuner Primarschulen künftig eine vollständige Primarstufe und in den Oberstufenschulen eine vollständige Oberstufe geführt wird. Die Initiative verlangt zudem Reglementsanpassungen, die eine bessere Kontrolle der Gremien sowie die Möglichkeit zum Rekurs zur Folge haben. So soll die Schliessung von Schulstandorten erschwert werden, indem die Kompetenz dafür vom Gemeinderat zum Stadtrat verschoben wird. Gleichzeitig will die Initiative die Kompetenzen der Schulkommission beschneiden. So soll neu der Gemeinderat und nicht mehr die Kommission über die Führung der Schulstufen an den verschiedenen Standorten entscheiden.

Wer hat die Initiative lanciert?

Hinter der Initiative steht ein achtköpfiges Initiativkomitee, angeführt von Eveline Bütler, selber Lehrerin in Steffisburg, und Karin Gyger von der Fritz Gyger AG. Ursprünglicher Auslöser der Initiative war ein Entscheid der Schulkommission unter Präsident Mark van Wijk (FDP). Diese hatte entschieden, die beiden Mehrjahrgangsklassen im Schoren auf das Schuljahr 2019/20 hin zu schliessen.

Die erforderlichen 1600 Unterschriften für die Initiative, welche Ende März 2019 lanciert worden war, kamen innert kürzester Zeit zusammen. Am 13. Mai 2019 vermeldete das Initiativkomitee, dass es in nur sieben Wochen genügend Unterschriften gesammelt hätte. Am 15. Mai wurden die Initiative offiziell Stadtschreiber Bruno Huwyler übergeben

Welches sind die Hauptargumente der Initianten?

Die Initianten wehren sich vor allem gegen «die Willkür», welche zur Schliessung der beiden Klassen im Schoren geführt habe. So sei es aufgrund der Schülerzahlen nicht zwingend gewesen, genau diese beiden Klassen zu schliessen, zumal das familiäre Schoren-Schulhaus, wo ein vorbildlich sozialer Umgang gepflegt wurde, konfliktfrei gewesen sei und einen wichtigen Quartiertreffpunkt dargestellt habe. Zudem handle es sich im Fall Schoren faktisch um eine Schulhausschliessung, über welche nicht die Schulkommission, sondern der Thuner Gemeinderat hätte entscheiden müssen.

Der Fall Schoren, sagen sie, könne sich in anderen Quartieren der Stadt wiederholen. Die Initiative ermögliche eine bessere Kontrolle der einzelnen Organe und schliesse eine demokratische Lücke, indem künftig gegen einen Entscheid Rekurs eingelegt werden könne

Welches sind die Hauptargumente des Gemeinderats?

Der Gemeinderat argumentiert, dass auch ohne die Initiative zumutbare Lösungen für alle garantiert werden können. Die Quartierschulinitiative hingegen stelle die Eigeninteressen der Schoren-Eltern über das Interesse der ganzen Stadtbevölkerung. Er schreibt: «Wenn künftig zu kleine Klassen weitergeführt werden, muss dies an anderen Schulstandorten mit grösseren Klassen kompensiert werden.» Die Initiative, die kürzere Schulwege im Schoren zum Ziel habe, könne zu längeren Schulwegen in anderen Quartieren führen. Im Extremfall seien Schülertransporte quer durch die ganze Stadt nötig. Und er schliesst: «Am Ende würde mit der Initiative das Gegenteil dessen erreicht, was eigentlich beabsichtigt wird.»

Wie steht der Stadtrat zum Geschäft?

Der Stadtrat hat die Quartierschulinitiative am 24. Januar dieses Jahres einstimmig mit 38 zu 0 abgelehnt und damit den Weg für die Volksabstimmung freigemacht, die dann wegen Corona vom 17. Mai auf den 27. September verschoben wurde. Zwar äusserten mehrere Stadträte gewisse Sympathien zum Vorhaben, dennoch sahen die meisten die Partikularinteressen der Eltern aus dem Quartier im Vordergrund. Eine Verschiebung der Kompetenzen vom Gemeinde- zum Stadtrat garantiere zudem keine besseren fachlichen Entscheide, zumal das System bisher gut funktioniert habe. Die Initiative mache hier zu starre Vorgaben, wurde von verschiedener Seite moniert.

Das Schoren-Schulhaus war damals auch das Thema einer parlamentarischen Interpellation von Reto Vannini, Daniela Huber Notter, Simon Werren (alle BDP) und Mitunterzeichnenden. Die Stadträte stellten darin fest, dass das Schulhaus leer steht, während in anderen Quartieren Schulraummangel besteht. Im Frühling hat sich ein Gegenkomitee «Quartierschulinitiative-Nein» formiert. Präsidentin ist Stadträtin Katharina Ali-Oesch (SP).

Welche Rolle spielt die Schulkommission?

Zum Entscheid der Schulkommission, die Klassen im Schulhaus Schoren zu schliessen, sagte Präsident Mark van Wijk damals: «Wir haben klare Vorgaben des Kantons. Dank der beiden Klassenschliessungen nähern wir uns dem geforderten Wert von durchschnittlich 20,5 Schülern pro Klasse an.» Die Schliessungen hätten in einem der drei Schulhäuser in diesem Quartier vorgenommen werden müssen, da es hier die kleinsten Klassen gegeben habe.

Gemäss Angaben von Mark von Wijk stieg die Grösse der Schulklassen danach von 19,64 auf 20,16 an, sank aber im aktuellen Schuljahr bereits wieder auf einen Durchschnittswert von 19,98 Schülern pro Klasse. Die Schulkommission legt die genaue Klassenzahl jeweils für drei Jahre fest. Deshalb erfolgt die nächste Korrektur erst auf das Schuljahr 2022/23

Die Stadt Thun wird verschiedene Schulhäuser sanieren. Im Bild das Schulhaus Lerchenfeld. Patric Spahni

Was geschieht bei einer Annahme der Initiative?

Dann würde an der Primarschule Schoren wohl wieder eine vollständige Primarstufe eingeführt. Zudem müsste auch im Hohmad-Schulhaus, welches bisher nur je eine 1. bis 4. Klasse führte, eine 5. und 6. Klasse geschaffen werden. Gemäss Angaben der Stadt wäre wegen des dort fehlenden Schulraums eine Umstellung auf jahrgangsgemischte Klassen und eine Umverteilung der Hälfte der Schüler auf umliegende Schulhäuser die Konsequenz.

Was geschieht bei einer Ablehnung der Initiative?

Dann bliebe der Status Quo bestehen, sprich am Standort Schoren gäbe es vorläufig keinen Schulbetrieb, bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die Schulkommission wieder Klassen eröffnen würde. Das Bildungsreglement und damit auch die Kompetenzen der verschiedenen Gremien blieben zudem unverändert.

Was liefen oder laufen parallel für Verfahren im Zusammenhang mit dem Anliegen der Eltern aus dem Schoren-Quartier?

Am 30. Januar 2019 überreichten rund 50 Eltern und Kinder aus dem Schorenquartier der Stadt eine Petition mit 2300 Unterschriften. Darin fordern sie, dass der Entscheid, die beiden Mehrjahrgangsklassen im Schorenschulhaus zu schliessen, rückgängig gemacht wird. Die Stadt verwies darauf, dass es sich lediglich um eine vorübergehende Klassenschliessung handle, sie wolle am Schulstandort festhalten.

Die Eltern aus dem Schoren-Quartier machten zudem in einer Beschwerde beim Regierungsrat unter anderem einen Verfahrensfehler geltend, weil es sich gemäss ihrer Definition bei den erwähnten Klassenschliessungen im Schoren faktisch um eine Schulhausschliessung handle, über welche der Gemeinderat hätte entscheiden müssen. Der Regierungsrat wies die Beschwerde Ende April dieses Jahres ab. Er kam zum Schluss, dass das öffentliche Interesse an der geordneten Planung des Schulbetriebs überwiegt. Insbesondere betonte er, dass die neuen Schulwege nicht unzumutbar und die Entscheidung der Schulkommission nicht willkürlich gewesen seien.

Was geschieht in den nächsten Jahren mit dem Schoren-Schulhaus?

Eine Zeit lang zeigte die Musikschule Thun Interesse, die Räumlichkeiten zu mieten. Doch die unsichere Situation wegen der damals noch hängigen Verfahren und die anstehende Abstimmung hielt sie schliesslich davon ab, einen Mietvertrag zu unterschreiben. Seit Sommer 2019 steht das Schulhaus leer. Dies auch, weil die Stadt einen Mieter sucht, welcher das ganze Gebäude nutzt. Denn wegen der hohen Betriebskosten will die Stadt nicht einzelne Räume vermieten.

Die Stadt betonte immer wieder, dass sie am Schulstandort festhalten und das Schulhaus nicht verkaufen will. Gerade weil grössere Überbauungen im Quartier geplant sind, zeigt sie sich überzeugt, dass die Schülerzahlen in drei bis vier Jahren ansteigen werden und das Schulhaus wieder in Betrieb genommen werden kann. Das wiederum bezweifeln die Initianten. Sie rechnen mit einer dauerhaften Schliessung des Schulhauses.