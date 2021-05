Luzern gewinnt den Cupfinal – 10'000 Fussballfans feiern ausgelassen Nach dem Cupsieg des FC Luzern haben sich am Montagabend Tausende zu einer spontanen Feier versammelt. Die Polizei tolerierte die Ansammlung.

In Luzern feierten am Pfingstmontagabend rund 10'000 Personen den Cup-Sieg des FC Luzerns. (24. Mai 2021) Foto: Keystone

Am Pfingstmontagabend haben in Luzern rund 10'000 Personen ausgelassen den Cupsieg des FC Luzern gefeiert. Gemäss Polizeiangaben wurden dabei die Covid-19-Massnahmen zwar nicht eingehalten, die Feier verlief aber friedlich.

Bereits während des Spiels gegen St. Gallen, das um 15 Uhr in Bern begann, trafen sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Luzern rund 800 Anhängerinnen und Anhänger des FCL beim Vögelgärtli in Luzern.

Die Polizei habe die Menschenansammlung trotz der Corona-Massnahmen in Absprache mit der Stadt toleriert. Nach dem Abpfiff seien dann weitere Personen zum Vögeligärtli geströmt, so dass um 18.30 Uhr bereits rund 5000 Personen gezählt worden seien.

Die Fans zogen am Abend vom Vögeligärtli durch die Stadt zur Luzerner Allmend. (24. Mai 2021) Video: Tamedia

Die Menge zog anschliessend in einem Marsch zur Luzerner Allmend, wo schliesslich rund 10'000 Personen ihre Mannschaft zu einer spontanen Feier empfingen.

Dort seien die Maskenpflicht, das Abstandhalten und das Gruppieren in 15er-Gruppen nicht eingehalten worden, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Ausserdem sei pyrotechnisches Material gezündet worden. Die Polizei habe aus Gründen der Verhältnismässigkeit nicht eingegriffen. So sei die spontane Feier grundsätzlich ausgelassen und friedlich verlaufen.

Fans des FC Luzern feiern den Sieg nach dem Cup Finalspiel im Vögeligärtli Park in Luzern. (24. Mai 2021) Foto: Keystone

Zu späterer Stunde sei es aber wegen des übermässigen Alkoholkonsums gelegentlich zu kleineren Auseinandersetzungen und Tätlichkeiten unter den Fans gekommen. Die Polizei habe jederzeit sofort interveniert. Der Rettungsdienst habe nur wenige Einsätze zu verzeichnen gehabt.

Der FC Luzern gewann das Spiel in Bern gegen St. Gallen 3:1 – es ist der erste Titel für die Zentralschweizer seit 29 Jahren.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.