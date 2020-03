Coronavirus – 1. Liga sagt alle Spiele ab Die Erste Liga lässt ihren Spielbetrieb an diesem Wochenende noch ruhen, obwohl grundsätzlich die Wiederaufnahme des Spielbetriebs gilt.

Der FC Münsingen (hier Patrick Strahm), Breitenrain und Köniz starten auch dieses Wochenende nicht in die Rückrunde der Promotion League. Andreas Blatter

Das Bundesamt für Gesundheit hat am späten Mittwochabend neue Kriterien zum Veranstaltungsverbot wegen des Coronavirus erlassen. Der Schweizerische Fussballverband hat am Donnerstagmorgen die Regionalverbände und Vereine informiert. Der Wettspielbetrieb kann grundsätzlich und bis auf weiteres wieder aufgenommen werden. Auch Freundschaftsspiele jeder Kategorie sind wieder möglich. Dies gilt für Spiele im Freien und in der Halle.

Aber es gibt keine generelle Bewilligung. Der jeweilige Club, der ein Spiel oder ein Turnier durchführt, muss sich deshalb bis auf weiteres in jedem Fall (auch bei Spielen mit weniger als 150 anwesenden Personen) beim kantonalen Gesundheitsamt vergewissern, ob und, falls ja, unter welchen Bedingungen ein Spiel durchgeführt werden kann. Für Spiele mit 150 bis 1000 Teilnehmenden wird eine Risikoanalyse durchgeführt. Trainings gelten nicht als Veranstaltungen und sind deshalb ohne Risikoabwägung mit dem zuständigen kantonalen Amt möglich.

Für Spiele der Super League und der Challenge League gelten nach wie vor die Bestimmungen der Swiss Football League (SFL). Der Spielbetrieb – da mehr als 1000 Teilnehmer – steht still. Auch die 1. Liga hat entschieden, die Meisterschaftsrunde der Promotion League und der 1. Liga von diesem Wochenende vollumfänglich zu verschieben. Dies weil die kantonalen Weisungen unterschiedlich sind. Einige Partien könnten deshalb ausgetragen werden, andere müssten verschoben werden. Das könnte bedeuten, dass Teams Spiele unter der Woche nachholen müssten, andere dagegen nicht.

In den Amateurligen und im Juniorenfussball ruht der Spielbetrieb wegen der Winterpause noch.

