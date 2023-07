Die Gemeinde Langnau informiert – 1. August: Kehrichtabfuhr am Mittwoch statt am Dienstag Terminkollision mit der Kehrichtabfuhr: Die Dienstag-Route wird am Mittwoch gefahren. Mitteilung der Gemeinde

Die Kehrichtabfuhr vom Dienstag, 1. August wird wegen des Nationalfeiertags am Mittwoch durchgeführt. Dabei wird die übliche Dienstag-Route gefahren, sie die Gemeinde Langnau mitteilt. Der Werkhof bleibt am Dienstag geschlossen. An diesem Tag ist die Anlieferung von Grüngut, die Entsorgung von Glas und weiteren Wertstoffen nicht möglich.

Die Informationen in diesem Artikel wurden von der Gemeinde verfasst und zur Verfügung gestellt.

