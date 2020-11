Abo Vom Lombach drohen keine Überschwemmungen mehr

In den vergangenen 120 Jahren wurden am Lombach 29 Verbauungsprojekte realisiert. Mit dem letzten, dem 5,2 Millionen Franken teuren Projekt «XXIX/2001», wurde 2003 begonnen. Am Samstag lud die Schwellenkorporation zu einem Begegnungstag ein.