Rüdtligen-Alchenflüh – 1,3 Millionen Franken für die Dorfstrasse Die zweite Sanierungsetappe steht an. Das Volk entscheidet über den Kredit an der Urne. Doch das Problem mit der Dorfbach-Mauer bleibt ungelöst. Susanna Fricke-Michel

Die Mauer im Bach wäre mindestens so sanirungsbedürftig wie die Dorfstrasse. Beat Mathys

Die fast 100-jährige Druckwasser-Transportleitung der Wasserversorgung wird seit einigen Jahren stückweise ersetzt. Bei dieser Gelegenheit wird jeweils auch das Strassenstück saniert, unter dem die verschiedenen Leitungen wie jene fürs Trinkwasser verlaufen. So auch in der Gemeinde Rüdtligen-Alchenflüh. Im vergangenen Frühling wurde die erste Etappe der Dorfstrasse saniert.

Nun soll das zweite Teilstück zwischen der Kreuzung Fuhrenweg bis zur Gemeindegrenze Aefligen erneuert werden. Die Bürgerinnen und Bürger stimmen über den Kredit am 29. November an der Urne ab. Coronabedingt musste der vorgesehene Informationsanlass abgesagt werden. Die Gemeinde erklärt in der Abstimmungsbotschaft, worum es geht.

Auf dem betroffenen Strassenstück seien «teilweise flächendeckende Rissbildungen im Deckbelag, sowie Fahrspurrinnen erkennbar». Die Strasse ist durchschnittlich nur 5,7 Meter breit und deshalb gelegentlich ein Engpass. Sie ist unter anderem Teil einer Veloroute und dient als Schulweg. Dementsprechend soll sie angepasst und unter anderem auch besser beleuchtet werden. Weiter soll ihr Verlauf leicht ändern und die Ausfahrtsituation im Bereich der Überbauung Mühle besser werden.

Tücke Bachmauer

Die Sanierung des Teilstücks hat aber eine Tücke: Die Strasse verläuft entlang des Dorfbaches, der in diesem Bereich von einer Mauer daran gehindert wird, Strasse und Leitungen zu unterspülen. Doch diese Mauer ist erst recht sanierungsbedürftig, sie musste stellenweise bereits gestützt werden.

Es wäre naheliegend, diese Mauer im Zuge der Strassensanierung ebenfalls zu sanieren. Aber gemäss geltenden Vorschriften dürfen Kunstbauten in Gewässernähe nicht erneuert werden. Der Homepageder Gemeinde ist zu entnehmen: «Eine vollumfängliche Sanierung der Dorfstrasse inklusive Bach war stets das Ziel des Gemeinderates.» Es seien verschiedene Projekte erarbeitet worden. Ein Gesamtprojekt inklusive der Sanierung des Dorfbaches, respektive dessen Mauer, «wurde durch verschiedene Faktoren zurückgebunden», schreibt der Gemeinderat.

Notfalls punktuell

Verhandlungen mit Grundeigentümern seien bisher erfolglos geblieben. Das verzögert die Renaturierung des Dorfbaches, mit der auf eine Bachmauer verzichtet werden könnte. Eine Untersuchung im Jahr 2016 habe ergeben, dass «höchstwahrscheinlich im oberen Teil, wo bei den vorhandenen Etappenübergängen Horizontalrisse entstehen, die Strasse nur im Randbereich absinken würde». Dann müssten punktuell Sofortmassnahmen ergriffen werden. Ein Personenschaden sei «unwahrscheinlich».

Insgesamt dränge sich die Sanierung der Dorfstrasse ab Fuhrenweg bis höchstens zur Gemeindegrenze von Aefligen aber auf, erklären die Verantwortlichen in der Botschaft: «Wird die alte Wasserleitung nicht ersetzt, wird der Löschschutz, sowie die Trinkwasserversorgung mittelfristig nicht mehr sichergestellt werden können.»

Die Gemeinde betont, obwohl die Sanierung der Leitungen, der Strasse sowie der Bachmauer nun nicht in einem Schritt erfolge, entstünden dadurch «keine oder nur in geringem Masse Mehrkosten».