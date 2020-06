Parkieren in Langnau – 1,29 Millionen für einen Parkplatz Jetzt ist klar, wo künftig wie lange und zu welchem Preis parkiert werden darf. Auch auf der Kniematte werden dereinst Gebühren erhoben. Doch vorher will der Gemeinderat den Kiesplatz umbauen. Susanne Graf

Die Kniematte ist der grösste Parkplatz in Langnau. Aktuell können etwa 175 Autos abgestellt werden. Foto: Marcel Bieri

Nicht weniger als zwölf amtliche Publikationen betreffen im Anzeiger des oberen Emmentals das Parkieren in Langnau. Sie alle laufen unter dem Titel Parkplatzbewirtschaftung. Dass alle öffentlichen Parkplätze in Langnau kostenpflichtig werden, war seit Dezember 2019 klar. Damals genehmigte der Grosse Gemeinderat ein neues Reglement. Jetzt publiziert die Abteilung öffentliche Sicherheit die Verfügungen, mit denen sie die Vorgaben umsetzen will. Dagegen kann beim Gemeinderat Beschwerde geführt werden.