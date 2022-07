Eher trifft einen der Blitz – 1,28-Milliarden-Jackpot in den USA geknackt Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn zu kassieren, lag etwa bei 1 zu 303 Millionen. Die oder der Glückliche hatte ihr oder sein Los im US-Bundesstaat Illinois gekauft.

In den letzten 29 Ziehungen hatte kein Lottospieler die sechs Richtigen geraten. (Archivbild) Foto. Keystone

In den USA ist ein Jackpot der amerikanischen Lotterie Mega Millions in Höhe von 1,28 Milliarden US-Dollar geknackt worden. Nach Angaben von Mega Millions wurde der Spielschein im US-Bundesstaat Illinois gekauft.

Der Spieler habe bei der Ziehung am Freitag auf die richtigen Zahlen getippt: 13, 36, 45, 57, 67 sowie 14 in der Sonderkategorie Mega Ball. Der tatsächliche Gewinn ist laut Mega Millions aufgrund der tatsächlichen Verkäufe sogar noch etwas höher als die Schätzung und beträgt rund 1,34 Milliarden US-Dollar.

Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu gewinnen, lag etwa bei 1 zu 303 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, vom Blitz getroffen zu werden, liegt dagegen nach Daten der US-Behörden bei eins zu einer Million.

In den letzten 29 Ziehungen hatte kein Lottospieler die sechs Richtigen geraten. Deswegen ist der Hauptgewinn stetig gewachsen.

Der Gewinner darf sich der Lotterie zufolge über den zweithöchsten Gewinn in der 20-jährigen Geschichte des Spiels freuen – nur einmal, im Oktober 2018, hatte ein Spieler aus South Carolina demnach einen höheren Jackpot (1,54 Milliarden US-Dollar) geknackt. Die Lotterie ist in 44 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington und auf den Jungferninseln vertreten. Gewinne werden in Jahresraten oder sofort ausgezahlt.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.