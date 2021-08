Schilthornbahn auf der Zielgeraden - James Bond kriegt bald seine neue Seilbahn

Baubewilligung: Die Schilthornbahn auf der Zielgeraden – 007 James Bond kriegt bald seine neue Seilbahn Nach 54 Betriebsjahren steht die öffentliche Verbindung nach Mürren mit der Erschliessung des Schilthorngipfels vor einer Gesamterneuerung. Bruno Petroni

Die Schilthornbahn bei der Station Birg. Im Hintergrund der Schilthorngipfel. Foto: Bruno Petroni

Er ist das Highlight jedes Aufenthalts im Lauterbrunnental: der Besuch des Schilthorns. Zu Fuss benötigt der fitte Wanderer ab Stechelberg fünf Stunden. Also zehn Mal länger als die Kabinenbahn, welche einen über vier Sektionen in einer halben Stunde die 2100 Höhenmeter bis zum auf 2970 Meter über Meer liegenden Schilthorngipfel befördert, wo dem Besucher ein atemberaubendes Rundum-Panorama die Sprache verschlägt und das aus dem James-Bond-Film «On Her Majesty's Secret Service» («Im Geheimdienst Ihrer Majestät») weltbekannte Drehrestaurant Piz Gloria zum Gaumenschmaus lockt.