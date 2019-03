«Das Gleiche wie immer?», fragt die Wirtin. Daniel Stöckli nickt. Philippe Knuchel und Kurt Hauser müssen sagen, was sie wollen. Kaffee, Cappuccino. Ab jetzt aber nur noch: Dänu, Phile, Küre. Alles andere wäre unpassend für Musiker, die zur Berner Rockhistorie gehören wie Polo zum Pyri.

«Meine Güte, haben wir uns gefreut auf das Proben, auf die Konzerte. Wir haben gespielt und gespielt und gespielt und gingen dann total übernächtigt in die Stifti. Für uns war das das Grösste», sagt Dänu.

Dänu, Phile und Küre haben etwas zu feiern. 50 Jahre auf der Bühne. 50 Jahre Rock ’n’ Roll. 50 Jahre Freundschaft.

1969 waren die Haare noch lang. Foto: pd

Im Sommer 1969 gaben sie als The Livings ihr erstes Konzert im Freizeitzentrum Tscharnergut in Bern, kurz «Tscharni». Und morgen lassen sie es als Roots 66 mit einem Jubiläumskonzert in der Alten Moschti in Mühlethurnen krachen, die ebenfalls ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Zwischen den beiden Bandnamen liegen eine typische Berner Rockgeschichte und so viele Anekdoten, dass man den ganzen Tag zuhören könnte.

«Wenn wir in der Tanzdiele in der Matte gespielt haben, kamen 600 und mehr Leute. Die konnten sich gar nicht mehr bewegen, so viele waren das. Der Eintritt kostete 2 Franken», sagt Dänu.

Einflüsse aus Amerika und England erreichen Bern

The Livings also. Das waren Sänger Dänu Stöckli, Phile Knuchel an der Gitarre, Beat Weibel an den Keyboards, Giancarlo Buletti am Bass und Küre Hauser am Schlagzeug. So hatte das damals 1969 angefangen. In einer Zeit, in der der Rock und die damit einhergehende Jugendrevolte aus Amerika und England auch das Leben in Bern zu verändern begannen.

«Wenn es dir den Ärmel reingenommen hat», sagt Phile, «hat es dich nicht mehr losgelassen, und du hast alles gemacht dafür, hast jedem Musiker nachgeeifert, hast die Frisur modelliert, dass du so aussahst wie deine Idole, hast dir die gleichen Hosen gekauft. Und dann kamst du dir auch so vor und bist durch die Stadt stolziert.»

«Wir waren dabei, als diese Stimmung herüberschwappte, und es war eine grossartige Zeit. Schon nur die Fernsehprogramme. Das bekannteste war damals der «Beat Club» mit Uschi Nerke. Das kam am Samstagnachmittag, und da haben wir jeweils durchgedreht», sagt Dänu.