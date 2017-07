Polizei rettet Mann vor dem Ertrinken in der Limmat

Heute Morgen steigt ein Mann gegen 5.30 Uhr beim Bahnhofquai bekleidet in die Limmat, weil er nach seinem Handy suchen will. Ein Passant beobachtet die Aktion und ruft die Polizei zur Hilfe. Er sieht, dass der Mann in Notlage geraten ist und sich nicht mehr aus eigener Kraft in Sicherheit bringen kann. Erschöpft von seiner Rettungsaktion muss er sich an einer Kette festhalten, die in einer Mauer befestigt ist.

Der Mann wird unter körperlichen Einsatz und unter Zuhilfenahme eines Rettungsringes von der herbeigeeilten Polizeipatrouille schliesslich unverletzt gerettet. «Er wollte sein Handy retten, letztlich haben wir ihn gerettet», sagt ein Polizeisprecher auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet. Warum das Handy, das immer noch auf dem Grund der Limmat liegt, in der Limmat gelandet ist, kann die Polizei nicht erklären. (nag)