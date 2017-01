Unbekannter wirft 25'000 Franken in Spendenbox

Ein Unbekannter hat Ende November 25 Tausendernoten in die gläserne Spendenkugel des SOS-Kinderdorfs am Flughafen Zürich geworfen. «Ein Flughafenpassagier hat das viele Geld gesehen und die Flughafenpolizei alarmiert», sagt Kinderdorf-Sprecherin Isabel Rutschmann.

Der Mann, der die Polizei rief, sorgte sich, dass ein so hoher und für alle sichtbarer Betrag zu Missbrauch führen könnte. Sprecherin Rutschmann sagt: «Die Polizei hat den Betrag in Absprache mit dem SOS-Kinderdorf aus der Kugel genommen.»

Das Kinderdorf Pestalozzi zeigte sich erfreut und dankbar über die Spende: «Das Geld kommt Kindern in Not zugute.» Es sei aussergewöhnlich, dass ein so hoher Betrag in Form von Bargeld gespendet werde: «So etwas haben wir noch nie zuvor erhalten», sagt Rutschmann.

Wer hinter der Spende steckt, wissen weder die Flughafenpolizei noch das SOS-Kinderdorf. Offenbar ging das Gerücht um, dass ein Inder nicht so viel Geld ein- oder ausführen durfte und deshalb die hohe Summe spendete. Dies habe sich aber als unwahr erwiesen, sagt Rutschmann.

