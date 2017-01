Glatteisgefahr auf Schweizer Strassen

Zahlreiche Strassenunfälle

In der Schweiz ist es bei Schneefällen seit Mittwochabend zu über 100 Strassenunfällen gekommen. Der starke Schneefall führte am Mittwochabend auf Aargauer Strassen nweben dem schweren Unfall in der Nähe von Densbüren zu vier weiteren Unfällen. Diese liefen aber glimpflich ab. Auf dem Kaistenberg im Fricktal kam ein Auto schleudernd von der Strasse ab und überschlug sich die Böschung hinunter. Der Lenker wurde leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.



Im Kanton St. Gallen ereigneten sich seit Mittwoch über 50 Unfälle. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden. Die Polizei rät, nur mit Winterreifen zu fahren und die Fahrzeuge für eine gute Sicht gründlich vom Schnee zu befreien. Schwierige Strassenverhältnisse gab es auch im Rheintal. Auf der A13 verursachte ein Lenker einen Selbstunfall. Dabei verletzte er sich leicht.



Auf den Strassen im Kanton Zürich führten die Schneefälle am Donnerstag ebenfalls zu rund 50 Verkehrsunfällen. Laut Polizeiangaben blieb es in fast allen Fällen bei Blechschaden. Bei Unfällen in der Stadt Zürich wurden sechs Personen verletzt.



Bei Valchava im Kanton Graubünden kam ein Auto bei schneebedeckter Fahrbahn von der Strasse ab. Der Lenker wurde schwer verletzt, sein Tochter mittelschwer. (sda)