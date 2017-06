Der perfekte Fachidiot

Bald schon werden intelligente Nanoroboter durch unsere Körper wandeln und unsere Blut­bahnen reinigen. Intelligente Algorithmen werden unsere Jobs erledigen und Avatare den menschlichen Partner ersetzen. Klingt irre? Mit Verlaub, das ist bloss der Anfang von dem, was uns in Zukunft droht. Irgendwann wird die künstliche Intelligenz (KI) den Menschen überflügeln, sie wird sich selber programmieren, sie wird ihre eigenen ­Bedürfnisse entwickeln, sie wird nach Macht streben.

Kurzum: Sie wird die Menschheit versklaven.Solche Bedrohungsszenarien stammen nicht etwa von unverbesserlichen Fortschrittsskeptikern. Sie stammen von den Supervisionären aus dem Silicon Valley, von tollkühnen Machern, die zu wissen glauben, wozu die künstliche Intelligenz fähig ist. Tesla-Chef Elon Musk warnt inzwischen öffentlich vor dem Monster, das er miterschaffen hat. Droht also bald das Ende der Menschheit?

Thinklab in Rüschlikon

Karin Vey unterdrückt höflich ein Lachen ob solcher Horror­visionen. Sie ist als Innovations- und Trendexpertin im Thinklab der IBM-Forschung tätig. Wir sitzen in den kühlen Sitzungsräumen des Thinklabs; hier, auf dem lauschigen Campus in Rüschlikon ZH, arbeitet IBM an der Zukunft. Karin Vey nimmt sich fast zwei Stunden Zeit, die apokalyptischen Visionen rund um künstliche Intelligenz abzufedern. Es ist Teil ihres Jobs, Entscheidungsträgern und Laien aus Politik, Wirtschaft und Bildung zu ­erläutern, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, was sie tatsächlich kann – und was noch lange Science-Fiction bleibt.

IBM gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich künstlicher Intelligenz. Der Firma ganzer Stolz auf diesem Gebiet heisst Watson, nach dem Gründer von IBM benannt. Seinen ersten grossen öffentlichen Auftritt hatte das Superprogramm 2011 in der Quizsendung «Jeopardy!» – ein medienwirksam inszeniertes Duell zwischen Mensch und Maschine, das die Power von künst­licher Intelligenz demonstrieren sollte.

Watson wohnt in der Cloud

Seit seinem grossen PR-Auftritt arbeitet Watson in erster Linie für die Industrie – dafür wurde er erschaffen. 2014 investierte das US-Unternehmen eine Milliarde Dollar in die Gründung der neuen IBM-Watson-Geschäftseinheit. Mittlerweile ist Watson auch nicht mehr in einem Supercomputer eingesperrt. Watson wohnt in der Cloud, seine intelligenten Fertigkeiten können IBM-Kunden als einzelne Dienstleistungen beziehen. Watson kann – salopp gesagt – lesen, sehen, kommunizieren, strukturieren, organisieren und analysieren.

Anders als so manche Horrorszenarien propagieren, kann Watson die Intelligenz des Menschen jedoch nicht umfassend imitieren. «Das ist auch gar nicht die Idee. Wir forschen nicht an einem Orakel von Delphi, das jede beliebige Frage beantworten kann», betont Karin Vey. Würde man eine KI, die für Krebsdiagnosen entwickelt wurde, fragen, wie sich die Luftverschmutzung in Peking in den nächsten Jahren verändern wird, könnte sie mit der Frage überhaupt nichts anfangen.

Watson ist eher eine Art Fachidiot. Intelligente Systeme, die heute auf dem Markt sind und an denen IBM forscht, sind auf bestimmte Fragestellungen spezialisiert. In ihrem Spezialgebiet können sie aber bessere und vor allem viel schneller Resultate liefern als der Mensch. Und: Eine künstliche Intelligenz ermüdet nie. Im Gegenteil. Sie wird immer schlauer, je länger sie im Einsatz ist.

Buchhaltung macht KI

Werden wir in bestimmten Bereichen also doch bald überflüssig? Erst kürzlich hat ein japanischer Versicherer rund 30 Prozent ei­ner Abteilungsbelegschaft durch Watson ersetzt. Die KI kann Daten der Versicherten sowie Arztberichte effizienter und vor allem auch kostengünstiger analysieren als die Mitarbeiter.

Karin Vey verneint nicht, dass weniger kreative Jobs wie Buchhaltung oder das Beantworten von Standardfragen im Callcenter heute immer öfter von intelligenten Programmen übernommen werden – und dass sich dieser Trend künftig noch verstärken wird. «Es werden aber wiederum Menschen gebraucht, die die Systeme entwickeln, trainieren, warten und überwachen. Dann ist es eine Frage der Bildung und der Weiterbildung», so Vey. «Wir entwickeln Systeme, die ihre optimale Leistung in Zusammenarbeit mit den Menschen entfalten. Sie können zum Beispiel den Arzt nicht ersetzen, aber sie unterstützen ihn darin, zu einer besseren Diagnose zu kommen.»

Die Motivation, weshalb man überhaupt auf die Idee kam, künstlich intelligente Programme zu entwerfen, ist so simpel wie einleuchtend: Man versuchte aus den ungeheuerlichen Datenbergen, die sich alle zwei Jahre auch noch verdoppeln, sinnvolle Informationen zu erhalten. «Wenn wir aus all den Daten, mit denen wir heute konfrontiert sind, das optimale Ergebnis erhalten wollen, müssen wir sie umfassend verarbeiten.» Menschen sind schlicht nicht ­imstande, diese Aufgabe zu bewältigen.

«Künstliche Intelligenz kann den Arzt nicht ersetzen, aber sie unterstützt ihn darin, zu einer besseren Diagnose zu kommen»: Karin Vey, Innovationsexpertin bei IBM. Bild: zvg

KI wird nie ganz selbstständig

Wie schafft es die KI? Die Art und Weise, wie eine künstliche Intelligenz lernt, wird oft mit Kindern verglichen, die sich durch Erfahrungen die Welt erschliessen. Doch so eigenständig ist die künstliche Intelligenz heute nicht. Die Innovationsexpertin vergleicht sie mit einem Lehrling. «Ein Auszubildender bekommt von seinem Lehrmeister einen Grundstock an Informationen und lernt dann, diese selber anzuwenden.» So auch Watson. Das künstlich intelligente Programm denkt sich nicht alles selber aus, es imitiert das Denken bloss.

«Wir müssen dem System vorab ein Basiswissen einspeisen, und wir zeigen ihm auch, wie es damit in Bezug auf bestimmte Fragestellungen umgehen soll.» Dann muss das System wie ein Lehrling üben. Sprich: Es muss von Menschen trainiert werden. Und es verbessert sich, indem es auf seine Arbeit Feedback bekommt. Ja, richtig. Nein, falsch. «Wir können Watson zum Beispiel auf 2000 Fragestellungen trainieren, und dank seiner künstlichen Intelligenz wird er dann in der Lage sein, ähnliche Fragestellungen von selbst zu beantworten», so Vey.

Allerdings wird so eine künst­liche Intelligenz nie ganz ­selbstständig. Man muss das ­System ständig überwachen und updaten, damit die Daten- und Antwortqualität gewährleistet bleibt. Eine zentrale Rolle spielt dabei unter anderem ein relativ neuer Beruf: der Datenkurator. Sein Job ist mit jenem des Ausstellungskurators durchaus vergleichbar. Er muss wissen, welche Informationen er in seinen Datenbanken hat, welche er extern holen und welche er bereinigen muss, damit er eine sinnvolle künstliche Intelligenz erhält, die bestimmte Fragestellungen möglichst umfassend beantworten kann. «Es ist ein Beruf mit extrem guten Zukunftsaussichten, genauso wie der KI-Supervisor», doppelt Vey nach.

Digitaler Humanismus

Eine hilfreiche Anwendung findet die künstliche Intelligenz bereits heute im Gesundheitssystem. «Wenn Sie zum Arzt gehen und annehmen, dass Sie bei ihm binnen kürzester Zeit eine auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Diagnose erhalten, dann müsste Ihr Arzt ein Übermensch sein», findet Vey. Denn: Jedes Jahr erscheinen Zehntausende neue wissenschaftliche Publikationen. Wenn ein Arzt in einem bestimmten Gebiet auf dem aktuellen Stand sein möchte, müsste er laut Vey jeden Tag 29 Stunden lesen. Das kann für ihn heute die KI übernehmen. Und nicht nur das.

Watson ist in der Lage, alle wissenschaftlichen Studien mit anderen relevanten Informationen zu verknüpfen. Zum Beispiel mit dem elektronischen Patientendossier, den Testergebnissen oder mit den Symptomen des Patienten. Und selbstverständlich liefert er auch Therapievorschläge. «Die KI ist im Prinzip ein digitaler Assistent, der dem Arzt hilft, die beste Diagnose und Therapie zu finden, indem sie alle mög­lichen Daten und Zusammenhänge analysiert und übersichtlich aufbereitet.»

Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Arzt kann viel Zeit einsparen und dem Patienten eine personalisierte Behandlung bieten. «Dank Watson hat der Arzt wieder mehr Zeit, sich dem Patienten selber zu widmen.» Digitalen Humanismus nennt Karin Vey diesen Trend. Ob der Arzt die Zeit allerdings wirklich in ein ausführlicheres Patientengespräch investiert oder lieber noch mehr Patienten behandelt, ist wieder eine andere Frage.

Watson kann auch Deutsch

Fakt ist: Bei der Krebsdiagnose wird Watson bereits als Assistent eingesetzt, in Spitälern in den USA, in Japan, Indien oder Thailand. In der Schweiz ist es noch nicht so weit. Der Grund: Watson versteht erst seit kurzem nicht nur Englisch, sondern auch Arabisch, Japanisch oder eben Deutsch.

Die Innovationsexpertin sieht für Watson viel Potenzial in allen medizinischen Bereichen, «die eine Herausforderung darstellen». Bei seltenen Erkrankungen etwa, über die nur eine Handvoll Ärzte wirklich Bescheid wissen. Oder in der Radiologie. «Watson kann nicht nur Texte verstehen, sondern zunehmend auch Bilder analysieren», erläutert Vey.

Für Radiologen in der Notaufnahme sei dies eine grosse Stütze, weil sie täglich bis zu 200 verschiedene Aufnahmen beurteilen müssten. «In der Radiologie kann der Prozentsatz von Fehldiagnosen heute zwischen 15 und 20 Prozent liegen. Mit Watson könnte man diese Zahl senken.» Entscheidend dabei sei, dass man ihn gut trainiere. Man muss ihm Abertausende von Bildern zeigen, damit er einen Normalfall von einem anormalen Fall unterscheiden lernt. «Mit der Zeit lernt er sogar Muster zu erkennen, die ein Mensch nicht bemerken würde», so Vey.

Klar, dass sich dieses intelligente Prinzip so gut wie überall anwenden lässt. Künstliche Intelligenz gibts als Fahrassistenz in Autos. Sie hilft, Cybergefahren abzuwehren. Sie sortiert Kundenanfragen, erkennt dabei sogar Ironie und leitet die Kundenmails an die entsprechenden Mitarbeiter weiter. Sie kann einfache Fragen im Callcenter beantworten. Sie ist das Hirn von intelligenten Hausrobotern wie Pepper, die sich mit Menschen auf einem rudimentären Niveau unterhalten können und die sogar die wichtigsten menschlichen Emotionen anhand von Gesichtsausdrücken und der Tonalität der Stimme erkennen.

KI kreiert Kochrezepte

Unglaublich, aber wahr: Watson kann sogar kochen. «Man kann ihm sagen, welche Zutaten man gern hätte, und er macht daraus mehrere Vorschläge für neue Rezepte», sagt Karin Vey. Watsons Rezepte hat unter anderem auch der österreichische Sternekoch Toni Möhrwald ausprobiert. ­Seither führt er ein schmackhaftes «Blauschimmelkäse-Tiramisù afrikanischer Art» auf seiner Speisekarte. «Der Vorteil von künstlicher Intelligenz ist, dass sie unvoreingenommen ist. Sie kreiert ihre Rezepte lediglich aufgrund von chemischen und physikalischen Vereinbarkeiten», erklärt Vey. «Deshalb ist für sie im Gegensatz zu uns keine Zutatenkombination tabu, sofern sie geschmacklich zusammenpasst.»

Bleibt die bange Frage, wozu eine künstliche Intelligenz, die keine Tabus kennt und keine Ethik hat, sonst noch imstande ist? Auch Karin Vey kann diese Frage nicht abschliessend beantworten. Doch sie hat Vertrauen in die ethischen Prinzipien, an denen die Industrie – darunter Amazon, Apple, Facebook, Google, IBM und Microsoft – arbeitet. Vey nimmt ein Blatt hervor, eine Art Ethikcharta, die sich IBM selber auferlegt hat. Ein Punkt lautet «Transparenz». «Wir müssen die Systeme so entwickeln, dass wir ihnen vertrauen können», erläutert Vey. Will heissen: Die Erschaffer und die Nutzer müssen jederzeit alle Schritte der KI nachvollziehen können.

Beruhigend? Für Laien kaum. Vey weiss um die Skepsis gegenüber der künstlichen Intelligenz. «Jede Technologie hat zwei Seiten», sagt sie ruhig. Mit einem Messer könne man ein tolles Steak zubereiten oder den Nachbarn ermorden. «Deshalb müssen wir entsprechende Sicherheitsmassnahmen treffen und uns überlegen, wie wir diese neuen Technologien regulieren.»

Mit «wir» meint Vey nicht nur die IT-Industrie. Politik und Gesellschaft müssten aus dem Dornröschenschlaf erwachen und sich damit befassen, wie viel wir der künstlichen Intelligenz künftig überlassen wollen. Vey steht deswegen mit Politikern und Schulen in Kontakt. Und sie findet, dass im letzten Jahr «ein starkes Bewusstsein für die Herausforderungen» entstanden ist.

Bescheidene Ziele für KI

Bisher ist die künstliche Intelligenz von Menschen abhängig. Aber wie lange noch? Laut Vey wird das noch eine ganze Weile so bleiben. «IBM ist überzeugt, dass die künstliche Intelligenz realistischerweise auch in Zukunft weder eine autonome Handlungs­fähigkeit noch ein Bewusstsein entwickeln wird.» Wenn die Innovationsexpertin in die Zukunft blickt, klingen die Ziele der Industrie schon fast bescheiden. «Ich den nächsten Jahren müssen wir die künstliche Intelligenz in den verschiedenen Bereichen überhaupt erst einmal einsetzen.» Das sei bereits viel Arbeit, da die Systeme permanent trainiert werden müssen und die ­Anwendungsmöglichkeiten sehr vielfältig sind.

Wie weit sind wir denn von Nanorobotern, die unsere Blutbahnen putzen, und von künstlichen Intelligenzen, in die wir uns verlieben, entfernt? Karin Vey schmunzelt wieder. «In der Forschung gehe es momentan vor allem darum, mit den Systemen in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten einen echten Mehrwert zu generieren.» Vey weiss aber auch, dass wir damit bei der Entwicklung von künst­licher Intelligenz erst ganz am Anfang stehen. (Berner Zeitung)