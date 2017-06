Eine der häufigsten Todesursachen bei Krebs

Was kommt auf Patienten zu, wenn sie die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs erhalten?

Kaspar Z’graggen: Über diese Krankheit ist allgemein bekannt, dass sie innert sechs Wochen bis sechs Monaten zum Tod führt. Dies ist leider zum grossen Teil tatsächlich so.

Weshalb?

Bei 80 Prozent der Patienten hat der Krebs zum Zeitpunkt der Diagnose bereits Ableger gebildet, häufig in der Leber, im Bauchfell oder in der Lunge. Allerdings gibt es inzwischen einige wirksame und zumutbare Chemotherapien, die uns mehr Zeit geben.

Der medizinische Fortschritt liegt also in der Verlängerung der Lebenszeit?

Ja, das stimmt für Patienten mit Ablegern. Gerade wenn man jung ist und aktiv im Leben steht, spielt es eine grosse Rolle, ob Monate oder doch noch ein bis zwei Jahre vor einem liegen.

Und die anderen 20 Prozent der Patienten, bei denen sich noch keine Ableger gebildet haben?

Dort zielt man auf eine Heilung. Dann besteht die Standardtherapie aus einer Operation und einer Chemotherapie. Von diesen Patienten sind 20 bis 25 Prozent fünf Jahre nach der Diagnose am Leben oder gar geheilt. Wir sind also nach wie vor davon abhängig, dass wir den Krebs möglichst früh diagnostizieren.

Die Operation gilt als hoch spezialisiert, trotzdem haben im Kanton Zürich vier und im Kanton Bern sogar fünf Spitäler eine Zulassung dafür. Wieso so viele?

Es hat in der Schweiz bereits eine wesentliche Konzentration auf weniger Spitäler stattgefunden, das war sinnvoll, und die Zahl der Zulassungen wird möglicherweise noch weiter sinken. Nur wenn ein Zentrum bestimmte Kriterien erfüllt, kann es die grossen Eingriffe durchführen, die bei Tumoren oder anderen schweren Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse möglich sind.

Wären schweizweit zum Beispiel zwei, dafür höchst spezialisierte Zentren das Beste?

Nicht unbedingt. Es gibt Anzeichen, dass die Qualität ab einer gewissen Anzahl Operationen wieder sinkt. Wichtig ist, dass ein Spitalteam geübt ist, deshalb wird ein Minimum von 20 Operationen pro Jahr vorgeschrieben. Hinzu kommen natürlich viele Untersuchungen, Beurteilungen oder Risikoabschätzungen.

Wie ist es für Sie? Ist die Operation der Bauchspeicheldrüse Routine?

Ja, das muss auch so sein, sie sollte keinen Stress auslösen. Wir sind in der Berner Klinik Beau-Site eine kleine Gruppe von Chirurgen, die regelmässig Pankreas operieren.

Die hohen Kosten des Gesundheitswesens sind immer wieder ein Thema. Wie teuer ist eine Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs?

Die Operation kostet 30'000 bis 40'000 Franken. Hinzu kommt die onkologische Zusatzbehandlung. Früher waren vor allem die Operationen der grosse Kostenblock. Inzwischen haben die medikamentösen Therapien längst aufgeholt.

Weil es heute eben gute Chemotherapien gibt?

Moment, ich habe nicht gesagt, es gebe «gute» Chemotherapien bei Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich sagte, es gebe inzwischen nachgewiesenermassen wirksame. Noch vor 20 Jahren wusste man gar nicht, was gegen diesen Krebs wirkt. Verglichen mit anderen Krebsmedikamenten sind die Preise im Bereich der Bauchspeicheldrüse günstig. Aber das wird sich wohl ändern, wenn wirksamere Mittel auf den Markt kommen.

Wo könnte man Geld sparen?

Dass die Operationen auf weniger Spitäler konzentriert wurden, bringt Einsparungen. Dadurch sind die Zentren besser ausgelastet. Aber die Viszeralchirurgie gehört sowieso nicht zu den Gebieten mit den grossen Kostensteigerungen.

Wenn die Früherkennung so wichtig ist, dann ist sie sicher ein Kostenpunkt?

Nur bei ganz bestimmten Risikogruppen sind diese Unter­suchungen sinnvoll, etwa bei Patienten mit gewissen gutartigen Tumoren, die sich in bösartige entwickeln können. Bei ihnen ist eine Operation meist nicht nötig, aber der Verlauf wird sporadisch mittels Magnetresonanztomografie (MRI) überwacht.

Bei einer beschwerdefreien breiten Bevölkerung sind solche Untersuchungen also nicht vorgesehen?

Nein, wir planen aber eine Studie zu einem Urintest für Diabetiker. In seltenen Fällen ist eine Krebserkrankung die Ursache für neu auftretenden Diabetes. Ein Urintest wäre ein einfacher Ansatz, unter den Diabetikern jene Personen mit erhöhtem Krebsrisiko zu finden, bei denen eine weitere Untersuchung mit Ultraschall, Computertomografie (CT) oder MRI sinnvoll wäre.

Ergeben MRI, CT oder Ultraschall immer klare Diagnosen?

In der Regel schon. Aber dann stellt sich die Frage, was die Diagnose für die betreffende Person bedeutet. Dort liegen unsere täglichen Herausforderungen. Es gilt etwa einzuschätzen, ob bei einer älteren Patientin die festgestellte Erkrankung der Bauchspeicheldrüse in der zu erwartenden Lebenszeit überhaupt zu einem Problem wird. Oder was eine Operation bringt und welche Risiken bestehen, wenn man nicht operiert. Und ob der Patient genügend fit für einen Eingriff ist.

Welche Rolle spielt da das Alter?

Früher kam für Patienten über 65 Jahre eine so schwere Operation kaum noch infrage. Das hat sich komplett geändert. Wenn eine 80-jährige Person fit ist, keine Medikamente nehmen muss und man von einer Heilung ausgehen kann, dann operieren wir. Voraussetzung ist, dass die Person die Operation verkraften kann. Manchmal muss man das zuerst prüfen oder einen günstigeren Zeitpunkt abwarten.

Hat man denn diese Zeit?

Ja. Zu Beginn meiner Assistenzzeit wurde noch so schnell wie möglich operiert, weil man davon ausging, dass Tumoren und Ableger quasi über Nacht entstehen können. Heute wissen wir mehr über die zeitliche Entwicklung einer Tumorvorstufe hin zu einem bösartigen Tumor. Wir rechnen nicht mehr in Tagen und Wochen, sondern in Monaten und Jahren.

Wie gehen Patienten mit den Strapazen einer Operation um?

Der Wille ist gerade bei älteren Patienten, die den Fortschritt der Medizin der letzten Jahrzehnte miterlebt haben, oft ungebrochen. Der Überlebenstrieb ist sehr stark und die Erwartung an die Medizin hoch.

Ist bei Diagnosen, die keine Hoffnung auf Heilung zulassen, auch Sterbehilfe ein Thema?

Ja, das kommt schon auf den Tisch. Bisher waren allerdings ausweglose medizinische Diagnosen der Anlass, heute beschäftigt es Patienten, die ihr Leben für nicht mehr lebenswert halten.

Derzeit gibt in Deutschland Methadon als kostengünstiges und möglicherweise erfolgreiches Mittel gegen Krebs zu reden.

Meine Patienten sprechen mich ebenfalls darauf an. Das wird hochgekocht. Man vernimmt auch den Vorwurf, dass die Pharmaindustrie die Forschung über Methadon bei Krebs nicht vorwärtstreibe. Da würde ich die Pharmabranche aber in Schutz nehmen: Es steht nicht in ihrem Pflichtenheft, sich mit Methadon zu befassen. Es ist ja nicht so, dass sich niemand mit dem Thema Methadon bei Krebs befasst, sondern es wurde an der Uniklinik Ulm von einer Expertin aufgegriffen. Dort wird das sorgfältig erforscht und mit staatlichen Mitteln unterstützt.

Ist die unabhängige Forschung genügend finanziert?

Selbstverständlich müsste mehr Geld fliessen.

Aber es gibt in der Schweiz die Krebsliga, Krebsforschung Schweiz...

... oder den Nationalfonds, ja. Wer Methadon beforschen will, kann einen Forschungsantrag stellen. Überzeugt das Vorhaben, dann gehe ich davon aus, dass es auch unterstützt wird.

Raten Sie Ihren Patienten zur Komplementärmedizin?

Ich denke, dass die Mehrheit der Patienten mit einem Pankreaskarzinom komplementäre Behandlungen in Anspruch nimmt. Das geschieht in der Regel in ­Absprache mit den Onkologen, nicht mit uns Chirurgen. Es bringt ihnen etwas, sonst würden sie es kaum machen.

Heute kommen Spezialisten aus der ganzen Welt ans Pankreas-Forum in Bern. Gibt es regionale Unterschiede bei Bauchspeicheldrüsenkrebs?

In Japan gibt es zusätzliche Risikofaktoren, die durch Konservierungstechniken über die Nahrung aufgenommen werden. In Indien sind Landzonen bekannt, in denen Bauchspeicheldrüsenkrebs weniger häufig auftrat. So hat man Curcumin, die Substanz des Gewürzes Kurkuma, als Schutz identifiziert. Doch damit beginnen die Fragen: Bei welchen Mengen und in welcher Form wirkt Curcumin? Dies wissenschaftlich aufzuschlüsseln, ist enorm schwierig. So kommt es, dass die einen von diesem Schutz überzeugt sind, die anderen aber auf das Fehlen von Studien verweisen.

Die Ernährung spielt aber eine Rolle?

Natürlich reagiert unser Körper auf das, was wir über die Atmung oder die Ernährung aufnehmen. Wir sind schliesslich keine sanitäre Abflussleitung. Was wir essen, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Aber die Sache ist komplex, wir verstehen noch viel zu wenig davon. Bei der Ernährung ist ein Glaubenskrieg im Gange.

Dabei wäre sie eine Möglichkeit, dank Prävention Fortschritte gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erzielen.

Die Prävention ist an sich das beste Mittel. Aber wie komplex sie ist, sieht man bei Präventionskampagnen. Was als gesund gilt, entspricht nicht immer dem Durchschnittsgeschmack. Man könnte natürlich eine gesunde Ernährung verordnen und das Rauchen verbieten. Man könnte auch das Autofahren verbieten, dann gäbe es weniger Verkehrs­tote. Sie sehen: So einfach ist es nicht. (Berner Zeitung)