Selbstbewusster Auftritt von Theresa May am WEF

Wie viel sich doch in einem Jahr ändern kann: Am letzten WEF zeigte sich der damalige britische Premier David Cameron überzeugt, dass sein Land die EU nicht verlassen werde. Obwohl er ohne Manuskript sprach und sich frei auf dem Podium bewegte, hielt er eine beeindruckend souveräne Rede. Inzwischen ist der Brexit Tatsache, und an die Stelle von Cameron ist Theresa May getreten.

Bei ihrem Auftritt gestern in Davos kam sie nochmals auf ihre Pläne für den EU-Austritt zu sprechen, die sie vor zwei Tagen vorgestellt hatte. Dass sie sich dafür hinter das Rednerpult stellte, war durchaus symbolträchtig.

May war zwar bestrebt, Selbstbewusstsein und Stärke zu demonstrieren. Aber anders als noch am Dienstag vermied sie es gestern, der EU mit einem Steuerkrieg zu drohen, sollte diese Grossbritannien für den EU-Austritt bestrafen wollen. Stattdessen beteuerte sie, dass der Brexit keineswegs gegen die EU gerichtet sei. Es sei nur darum ­gegangen, die nationale Selbst­bestimmung wieder herzustellen.

Konkret heisst das, dass Grossbritannien den europäischen Binnenmarkt und die Zollunion in ihrer gegenwärtigen Form verlässt. Stattdessen will May ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU.

Das Ja zum Brexit lobte die britische Premierministerin als mutige Entscheidung. Grossbritannien stehe zwar vor tiefen Veränderungen und harten Verhandlungen. Ihr Land blicke aber voller Selbstvertrauen in die Zukunft. Wie sie am Dienstag gesagt habe, sei das Ziel, ein «wahrhaft globales Britannien» zu werden.

Ihr Land übernehme eine neue Führungsrolle als «stärkster Fürsprecher des Freihandels» weltweit. Mit dem Brexit gewinne Grossbritannien auch die Freiheit zurück, neue Freihandels­abkommen zu schliessen. Viele Länder hätten bereits Interesse signalisiert. Mit China, Brasilien und den Golfstaaten seien erste Gespräche geführt worden.

Dank der Globalisierung seien Millionen Menschen aus der Armut befreit und Barrieren beseitigt worden, sagte May. Doch könne die Globalisierung auch Angst machen, weil etwa Arbeitsplätze verlagert würden. Sie forderte die Unternehmen dazu auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Alle Firmen müssten faire Steuern bezahlen und ihre Pflichten gegenüber den Angestellten und den Lieferketten erfüllen. (Berner Zeitung)