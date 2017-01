«Der ‹Davos-Man› war zu gierig»

Donald Trump wird neuer ­US-Präsident. Populistische Parteien haben in vielen Ländern in Europa Erfolge ­erzielt. Tragen die Gewerkschaften hier eine Mitschuld?

Philip Jennings: Nein. Die Gewerkschaften haben schon vor langer Zeit die Alarmglocke geläutet. Wir haben klar darauf hingewiesen, dass die Wohlstands­gewinne, die aus der Globalisierung entstehen, nicht fair verteilt werden. Dieses Thema kam beispielsweise bei der Diskussion über steigende Managergehälter auf – auch in der Schweiz. Doch schon damals haben wir festgestellt, dass nicht nur die Managergehälter ein Problem sind.

Sondern?

Es fand eine Verschiebung in der Einkommensverteilung statt. Der Anteil der Löhne am Bruttoinlandprodukt ist heute so tief wie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Der «Davos-Man» war zu egoistisch und zu gierig. Er ist einfach daran interessiert, die Weiterexistenz eines Systems zu sichern, von dem er profitiert, doch alle anderen nicht.

Wann merkten Sie, dass sich da was zusammenbraut?

Die Unzufriedenheit vieler Leute war schon vor ein paar Jahren greifbar. Damals zeigte uns eine Umfrage, dass die Leute zornig sind. Die Kernaussage von vielen Befragten war: Die Wirtschaftsführer und Politiker sprechen nicht mit mir, sie verstehen ­meine Probleme nicht. Wir ­haben diese Resultate bekannt gemacht. Und ich habe gewarnt, dass die Leute sich immer stärker dieser Ungerechtigkeit bewusst werden.

Die rechtspopulistischen Par­teien und auch Donald Trump ­haben diese Ängste erfolgreicher aufgenommen als die ­Gewerkschaften.

Die Kampagne von Donald Trump hat unsere Argumente ­gestohlen, indem er von Leuten sprach, die zurückgelassen worden sind.

Immer mehr Leute vertrauen den Rezepten von Rechtspopulisten und nicht mehr jenen der Sozialdemokraten, die den Gewerkschaften nahestehen.

Viele Leute vertrauen dem poli­tischen Führungspersonal nicht mehr. Wenn nun jemand mit einer sehr einfachen Botschaft kommt und sagt, der Grund für eure Probleme ist die Einwanderung oder euer Nachbar, dann glauben die Leute das gerne. Die sozialdemokratischen Parteien haben den Fehler gemacht, dass sie widerstandslos die Pille der Globalisierung geschluckt haben. Und sie haben sich der trügerischen Hoffnung ergeben, dass schlussendlich alle einen fairen Anteil am Globalisierungsgewinn haben werden. Doch sie haben vergessen, dass es kollektive Lohnverhandlungen und starke Gewerkschaften braucht.

Viele Ökonomen sind jedoch der Ansicht, dass die Arbeitsmärkte flexibler werden müssen, wenn das weltweite Wachstum ­steigen soll.

Das stimmt nicht. Fehlen kollektive Lohnverhandlungen, gibt es immer mehr Working Poor, deren Lohn nicht zum Leben reicht. Einer von acht Arbeitern in Europa gilt heute als Working Poor.

Ein grosses Thema am WEF ist die Digitalisierung. Welche Folgen wird diese für die Arbeit der Gewerkschaften haben?

Laut einer McKinsey-Studie wird eine Milliarde Jobs von der Digitalisierung betroffen sein. Zudem werden in den nächsten Jahren eine Milliarde Junge in den Arbeitsmarkt eintreten. Wir stehen vor einen tief greifenden Umbruch, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Leider ist die Gesellschaft schlecht auf diese Entwicklung vorbereitet.

Ein Problem der Gewerkschaften ist, dass in vielen Branchen nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer einer solchen angeschlossen ist. Wie wollen Sie beispielsweise junge Informatiker zu Mitgliedern machen?

Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Im Informatiksektor ist dies tatsächlich schwierig. Aber den Gewerkschaften wurde schon gesagt, ihr werdet es nie schaffen, Angestellte in der ­Finanzindustrie, Ingenieure, Schauspieler oder Fussballspieler ­zu organisieren. Tatsache ist aber, dass es heute für jede dieser Berufsgruppen eine Gewerkschaft gibt, die unserem Weltverband angeschlossen ist.

Viele Experten sind überzeugt, dass die Berufsbildung der zen­trale Grund für die tiefe Jugendarbeitslosigkeit ist. Doch in vielen Ländern sind die Gewerkschaften diesem System gegenüber kritisch eingestellt.

Ich weiss nicht genau, auf welche Gewerkschafter Sie sich beziehen. Ich bin ebenfalls überzeugt, dass es sehr wichtig ist, dass es eine Brücke von der Schule in die Arbeitswelt geben muss. Und das ist genau das Überzeugende am Schweizer System: Es überlässt diesen Übergang nicht einfach dem freien Markt, sondern es ­organisiert ihn mit Gesetzen und Institutionen.

Trotz dieser Erfolge haben nur wenige Länder ein funktionierendes Lehrlingssystem. Wieso?

In meiner Heimat Grossbritannien hat man eine Fehlüber­legung gemacht. Man ging davon aus, dass die Zukunft im Dienstleistungssektor und in der Finanzindustrie liegt und dass es in der Industrie kaum mehr Jobs geben wird. Man setzte vor allem auf die universitäre Ausbildung. Erst vor kurzem hat die britische Regierung damit begonnen, die Berufsbildung zu stärken.

Haben Sie konkrete Vorschläge, um die Position der Arbeit­nehmer zu verbessern?

Entscheidend ist, dass die Arbeitnehmer am Tisch sitzen, wo die Entscheide gefällt werden. In ­vielen Ländern gibt es Betriebsräte, welche bei den wichtigen Entscheidungen des Unternehmens involviert werden. Oder es gibt auch Länder, wo die Arbeitnehmer Anspruch auf einen Sitz in den Verwaltungsräten haben. Das gibt den Arbeitnehmern die Möglichkeit, bei wichtigen Entscheidungen rechtzeitig mitzuwirken. Auf diese Weise kommen bessere Entscheide zustande.

Nationalbanker sprechen davon, dass es in den Euro-Südländern strukturelle Reformen brauche. Damit meinen sie zum Beispiel eine Lockerung des Kündigungsschutzes.

Der Begriff Strukturreformen zeigt es schön: Die Nationalbanker und Politiker brauchen eine kodifizierte, nicht verständliche Sprache. Das ist der Grund dafür, dass die Leute den Politikern nicht mehr trauen.

Viele Ökonomen vertreten indes die Meinung, dass ein weit­gehender Kündigungsschutz zur Folge hat, dass viele Unternehmen keine neuen Mitarbeiter fest anstellen.

Da sind wir mitten in einer poli­tischen Diskussion. Mit solchen Argumenten wird versucht, die Legitimität der Gewerkschaften zu untergraben. Ich finde es mehr als gerecht, dass ein Mitarbeiter, der einen schönen Teil seines ­Lebens für ein Unternehmen hergegeben hat, von diesem nicht einfach von einem Tag auf den ­anderen auf die Strasse gestellt ­werden kann. Schauen Sie das Beispiel von Generali in Nyon an.

Was ist dort geschehen?

Der italienische Versicher be­absichtigte, in Nyon rund 100 Stellen abzubauen. Der Gene- rali-Chef wollte insgesamt 8000 Stellen streichen, weil er dies Ver­tretern von Hedgefonds versprochen hatte. Das darf doch nicht wahr sein. Die Gewerkschaften haben sich gegen diesen Plan gewehrt und der Generali-Spitze erklärt, dass man so etwas im Kanton Waadt nicht tut. Es war richtig, dass sie ­Generali eine blutige Nase verpasst haben.

Welche Forderung an die Unternehmen leiten Sie hieraus ab?

Wir verstehen, dass wir in einer turbulenten Welt leben. Aber wir wollen, dass die Arbeitnehmer mit Respekt und Würde behandelt werden. Das Thema des Treffens in Davos ist Verantwortung. Warum? Weil die Unternehmen in der Vergangenheit oft unverantwortlich entschieden haben.

Der Waliser Philip Jennings ist Generalsekretär der UNI Global Union, des Weltverbunds der Gewerkschaften aus dem Dienstleistungssektor mit Sitz in Nyon. Dem Verbund gehören 900 Gewerkschaften aus 150 Ländern an. (Berner Zeitung)