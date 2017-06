Wettbieten um die Privatklinik Linde

Die Bieler Privatklinik Linde bleibt eine umworbene Braut. Nachdem das Freiburger Klinik- und Hotelunternehmen Aevis Victoria am vergangenen Wochenende ihre Offerte erhöht hat, legt die Zürcher Klinikgruppe Hirslanden am Dienstag nach.

Neu bietet diese 3100 Franken in bar pro Linde-Aktie, wie aus einem Schreiben an die Linde-Aktionäre hervorgeht. Damit hat Hirslanden die frühere Offerte um 200 Franken je Aktie aufgebessert. Einschränkend heisst es aber auch, dass es sich um die letzte Anpassung des Kaufangebotes handle. Weitere Erhöhungen werde es seitens Hirslanden nicht geben.

Dem steht die am Sonntag aufgebesserte Aevis-Offerte von 3000 Franken in bar oder 3200 Franken in Aktien gegenüber. Letzteres ergibt sich aus einem Tauschverhältnis von 55,06 Aevis-Aktien für eine Aktie von Linde, basierend auf dem Referenzpreis von 58,11 Franken. Zuletzt notierten die Aevis-Anteile bei 58,80 Franken das Stück (-0,3 Prozent).

Hirslanden wirbt in seinem Schreiben um die Linde-Aktionäre: «Wir sind uns sicher, dass der Zusammenschluss mit der Privatklinik Linde die beste Partnerschaft darstellt – für die Ärzteschaft, die Mitarbeitenden sowie für den Standort und die gesamte Region», heisst es.

Aevis Victoria hatte am Sonntag gemeldet, der Verwaltungsrat der Linde Holding unterstütze das eigene Angebot und empfehle seinen Aktionären die Annahme. (mb/sda)