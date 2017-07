«Warum Privatsphäre heute eine Illusion ist»

Herr Weigend, Sie halten die Forderung nach Datenschutz für naiv. Wieso?

Andreas Weigend: Privatsphäre ist im digitalen Zeitalter eine Illusion. Deshalb nützt es nichts, auf Datenschutz zu pochen. Viel wichtiger ist es, dass wir wissen, welche Daten über uns gesammelt werden und was mit ihnen geschieht. Ich stelle mir vor, dass eine Art Stiftung Warentest den grossen Datenverarbeitern wie Google und Facebook ein Etikett verleiht. Dieses besagt, ob meine sozialen Daten bei diesem Anbieter sicher sind und wie transparent und nachvollziehbar die Firma macht, wozu sie die Daten verwendet.

Einem riesigen Konzern wie Google ist es doch egal, wie ihn eine kleine Stiftung beurteilt. So können wir die Macht über unsere Daten kaum zurück­erobern.

Wir müssen die Politiker beeinflussen. Sie sollen auf politischem Weg bestimmte Regeln durchsetzen. Mein Buch soll als Diskussionsgrundlage dafür dienen. Aus diesem Grund habe ich jedem Mitglied des Deutschen Bundestags eine Kopie davon geschickt.

Wie waren die Reaktionen?

Sehr positiv. Ganz besonders habe ich mich über einen Brief von Angela Merkel gefreut.

Welche Regeln sollten denn gelten für die «Datenraffinerien», wie Sie Unternehmen wie ­Google und Facebook nennen?

Dazu möchte ich Ihnen gern ein Beispiel erzählen: Ich habe ein Bankkonto bei der UBS. Jetzt gehe ich zur Bank und sage: «Ich würde gern mal wissen, wie es um meine Finanzen steht.» Da entgegnet die Bankangestellte: «Wir können Ihr Konto leider nicht finden. Das muss irgendwie weg sein.» Das ist doch undenkbar! Leuten, die eine Dienstleistung von Google nutzen, kann dies aber durchaus passieren, wie ich am eigenen Leib erfahren musste. Ich finde, Internetunternehmen sollten genauso wie eine Bank oder ein Staat die sozialen Daten, die wir ihnen anvertrauen, mit einem gewissen Respekt behandeln müssen.

Was ist Ihnen passiert?

Ich hatte bis vor kurzem meinen eigenen Youtube-Kanal. Dort hatte ich Videos von Hunderten von Vorlesungen und Vorträgen, die ich in den vergangenen Jahren gehalten hatte, hochgeladen. Ich ging davon aus, dass ich keine Back-ups machen muss. Youtube gehört ja Google, einem sehr zuverlässigen Konzern. Doch vor drei Wochen bekam ich Nachrichten aus aller Welt mit der Frage, wieso ich denn meinen Youtube-Kanal abgeschaltet hätte! Ich wandte mich an den Kundenservice von Youtube. Dieser erklärte mir nach langem Hin und Her, meine Daten seien leider verloren gegangen. Internetfirmen sollten verpflichtet werden, die Daten von Individuen zu schützen. Sonst handelt es sich um einen rechtsfreien Raum.

Die Gesetzgebung hinkt den neuen Entwicklungen hinterher, das ist unvermeidlich.

Die digitale Welt existiert jetzt seit zwanzig Jahren. Es ist allerhöchste Zeit, die Gesetze so anzupassen, dass Firmen, die Datenrechte verletzen, mit hohen ­Bussen belegt werden. Die EU-Kommission hat Google vor kurzem wegen Missbrauchs der Marktmacht eine Rekordbusse von 2,4 Milliarden Euro aufgebrummt. Ähnlich will die EU künftig auch die Verletzung von Datenrechten ahnden. Die maximale Strafe wird auf 4 Prozent des weltweiten Gewinnes der betroffenen Firma angesetzt. Das ist genau richtig, denn ein solcher Betrag tut auch einem riesigen Konzern weh.

Was können wir als Konsumenten im Alltag unternehmen?

Wir haben in der Regel eine Alternative. Zum Beispiel muss man nicht unbedingt Google als Suchmaschine nutzen.

Was können wir sonst noch tun? Möglichst zurückhaltend mit unseren persönlichen Daten umgehen?

Ich finde es viel zu viel Arbeit, mir etwa bei einem Facebook-Eintrag zu überlegen, wer in meinem Freundeskreis nun diese Informationen sehen soll und wer nicht. Ich teile vieles. Wer will, ­erfährt auf meiner Website sogar, auf welchem Platz ich im Flugzeug nach Aspen sitze. Meine Freunde sagen zwar: «Du lädst doch die Leute geradezu dazu ein, bei dir einzubrechen, wenn alle wissen, wann du weg bist.» Ich ­erwidere dann: «Es ist mir sehr recht, wenn jemand bei mir einbricht, wenn ich nicht da bin. Das andere fände ich sehr viel unangenehmer» (lacht).

Was halten Sie davon, Geld zu verlangen für die sozialen Daten, die über uns gesammelt werden?

Das greift viel zu kurz. Es kann nicht sein, dass wir uns mit Almosen von diesen Firmen zufriedengeben und dann still bleiben. Geld ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, dass ich meine Entscheidungen besser fällen kann, weil ich weiss, was mit meinen Daten passiert und wie sie ausgewertet werden.

Die Datensätze sind so komplex, dass wir sie ohnehin kaum verstehen würden.

Deshalb verlange ich, dass diese Datenraffinerien uns Werkzeuge zu Verfügung stellen, damit ich meine sozialen Daten einsehen, ergänzen, löschen und damit experimentieren kann. Auch ihre Sicherheitsvorkehrungen sollen sie offenlegen. Zudem soll es möglich werden, dass ich meinen Datensatz zu einem anderen Dienstleister mitnehme.

Sie fordern, dass jedes Baby gleich nach der Geburt automatisch ein Facebook-Konto erhält. Das ist eine Provokation, oder?

De facto ist das doch bereits heute so. Facebook weiss schon vor der Geburt, dass ein Kind unterwegs ist. Vielleicht gar nicht mal durch die Schwangerschaftsbilder, welche die Eltern posten, sondern durch die Kommentare von Freunden und Verwandten. Angesichts von so viel Macht sollte Facebook ähnliche Pflichten haben wie eine Regierung. Zum Beispiel kann ein Staat nicht einfach meinen Pass verbrennen, wenn ich etwas Widerrechtliches getan habe. Facebook darf aber im gleichen Fall mein Konto entfernen. Das bedeutet quasi der Tod in den sozialen Medien.

Sie fänden es auch sinnvoll, wenn jedes Kind nach der Geburt einen Gentest macht. Wollen Sie wirklich freiwillig unsere heikelsten Daten preisgeben?

Es gäbe Vor- und Nachteile. Zu den Vorteilen gehört, dass wir viel mehr wissen würden über mögliche Anfälligkeiten für bestimmte Krankheiten. Aber natürlich könnte jemand diese Informationen auch gegen uns verwenden. Zum Beispiel eine Krankenversicherung oder ein Arbeitgeber. Tatsache ist aber: Die Weichen, in welche Richtung wir uns als Gesellschaft bewegen, werden jetzt gestellt. Wir müssen uns über­legen, wie wir die Vor- und Nachteile gewichten. Das dürfen wir nicht einfach Google und Facebook überlassen, die sich in erster Linie an den Wünschen ihrer Aktionäre orientieren. Wir müssen politisch aktiv sein und Druck machen.

Was halten Sie von der Vision, dass die Polizei in ferner Zukunft wissen wird, dass jemand ein Verbrechen begehen will, bevor der Betroffene selbst daran gedacht hat?

Sie meinen, wie im Film «Minority Report»? So weit weg ist das gar nicht. In den USA existiert bereits ein Unternehmen namens Predpol, also Predictive Policing, das an solchen Ideen arbeitet. Auch diese Entwicklung kann aus gesellschaftlicher Sicht sowohl positiv als auch negativ sein. Ich habe Vertrauen in den Rechtsstaat. Nachdem ein Algorithmus etwas Verdächtiges gefunden hat, käme ein Betroffener sicher nicht sofort ins Gefängnis. Es gäbe zuerst Untersuchungen – so, wie es einem Rechtsstaat entspricht.

Gefährlich ist nicht nur, dass wir immer transparenter werden. Wir werden im Internet auch ständig bewertet. Was macht das mit uns?

Lassen Sie mich ein Beispiel aus China erzählen: Dort hat jeder Bürger eine bestimmte Anzahl soziale Kreditpunkte. Der Punktestand ist an viele Faktoren geknüpft. Dazu gehört etwa, ob der Betroffene andere Leute betrogen hat, ob er häufig bei Rot über die Kreuzung fährt, und auch, ob er seine Eltern regelmässig besucht. Letzteres wird in China als enorm wichtig angesehen. Wenn der Punktestand einen gewissen Wert überschreitet, dürfen die Leute zum Beispiel als Erste ins Flugzeug einsteigen. Wer wenig Punkte hat, kann dagegen sein Kind nicht in eine der besten Grundschulen schicken.

Das klingt schrecklich!

Vielleicht. Aber in China gibt es zumindest einen gesellschaftlichen Diskurs darüber, aus welchen Elementen sich diese soziale Kreditskala zusammensetzen soll. Wir dagegen ignorieren völlig, dass wir in sozialen Foren ständig bewertet werden und dass dies möglicherweise einen Einfluss auf unseren Alltag und unsere Beziehungen hat.

Sie schreiben, dass wir unser Smartphone 300- bis 400-mal am Tag berühren. Das ist mehr, als wir unseren Partner im Monat anfassen. Sind wir Süchtige?

Ich finde, diese Zahl sollte jedem von uns zu denken geben. Es ist unglaublich, wie abhängig wir von unseren Handys sind. Wir sollen nicht auf sie verzichten, aber wir müssen lernen, besser mit ihnen umzugehen. Kinder sollten in der Schule nicht nur in Pflanzen- und Tierkunde unterrichtet werden, sondern auch in Datenkunde. Dies wird für sie wichtiger werden als alle anderen Fächer zusammen. Sie müssen Informationen interpretieren können. Wir sind im Prinzip eine datenunkundige Gesellschaft.

(Berner Zeitung)