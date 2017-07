SBB lassen Südostbahn ab Bern fahren

SBB-Chef Andreas Meyer hat in Zürich kurzfristig zu einer Medienkonferenz eingeladen. Zusammen mit Thomas Küchler, dem Chef der Südostbahn (SOB). Sie gaben bekannt, dass die SOB ab Dezember 2020 zwei Linien im Auftrag der SBB fahren und vermarkten werden: Es handelt sich dabei um die folgenden Linien:

1. Zürich–Zug–Arth-Goldau– bzw. Basel–Olten–Luzern–Gotthard-Panoramastrecke–Bellinzona–Locarno/Lugano.

2. Bern–Burgdorf–Langenthal–Olten-Zürich–Pfäffikon–Ziegelbrücke–Sargans–Chur

Die SOB werde mit eigenem Rollmaterial und im Co-Branding SOB-SBB fahren. Für diese Leistungen werde die SOB von den SBB abgegolten, teilten die beiden Bahngesellschaften ohne Angabe der finanziellen Details mit.

Die strategische Kooperation wird als beschlossene Sache präsentiert. Dabei ist die Neuvergabe der Konzession für den Schweizer Bahn-Fernverkehr durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) noch hängig.

SBB-Chef Andreas Meyer pocht darauf, dass die Bundesbahnen das Monopol bei den Lizenzen behalten und damit selber darüber entscheiden können, den Betrieb von Strecken an andere Bahnen zu vergeben.

So soll nun die SOB die beiden Linien zwar in eigener betrieblicher Verantwortung fahren, aber unter dem Dach einer «einheitlichen SBB Fernverkehrskonzession».

SBB lagern aus

Anders gesagt: Die SBB lagern den Betrieb an die SOB aus. Die BLS hingegen bewirbt sich um Konzessionen für mehrere Fernverkehrslinien, die via Bern führen. Erhalten sie den Zuschlag vom BAV, können sie auf diesen Strecken auf eigene Rechnung fahren. Das ermöglicht Gewinne, während im Regionalverkehr die Leistungen von der öffentlichen Hand lediglich kostendeckend abgegolten werden.

Die SOB hatte sich letztes Jahr mit Blick auf das Auslaufen der Fernverkehrskonzessionen für zwei Korridore ins Spiel gebracht: Neben dem Gotthard auch im Raum Ostschweiz.

So wollten sie den Rheintal-Express (REX) mit einem Interregio zwischen Zürich und St. Gallen verknüpfen. Dazu kommt es nun nicht. Dass die SBB ihnen aber dafür die alte Strecke von Bern nach Zürich überlassen wollen, dürfte die BLS als Affront empfinden.

Neue Züge

Die SOB will bis zum geplanten Start in dreieinhalb Jahren via bestehende Optionen das benötigte Rollmaterial beschaffen. Sie haben ihre Flotte in den letzten Jahren mit Flirt-Zügen des Ostschweizer Bahnbauers Stadler erneuert.

Wie es mit dem SBB-Personal auf den betroffenen Strecken weiter geht, ist unklar. Allfällige Personalübertritte zur SOB werden laut den Angaben im Rahmen der bestehenden Gesamtarbeitsverträge geplant und mit den Mitarbeitenden besprochen. Das könnte mit Lohneinbussen verbunden sein. Stellen werden aber keine abgebaut, wie es hiess.

SBB und SOB versprechen den Kunden Vorteile: durchgängige Verbindungen von Basel und Zürich über die Gotthard-Panoramastrecke ohne Umsteigen in Erstfeld und eine direkte InterRegio-Verbindung von Bern nach Chur.

Die Bahnen erwarten zudem wirtschaftliche Synergien. Konkret könne das Rollmaterial beider Bahnen besser eingesetzt und ausgelastet werden. Zusätzlich bringe die SOB ihre Stärken beim flexiblen Einsatz der Züge und der aktiven Linienvermarktung ein.

So betreibt die SOB erfolgreich den Voralpen-Express zwischen Luzern und St. Gallen, während die Gotthard-Panoramastrecke bei den SBB nach der Eröffnung des Basistunnels ein Schattendasein fristet. (Berner Zeitung)