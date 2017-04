Netflix steht vor Meilenstein

Netflix hofft in der kommenden Woche schon die Marke von 100 Millionen Abonnenten zu erreichen. «Es ist ein guter Start», sagte CEO Reed Hastings im Gespräch mit Analysten. Die jüngsten Quartalszahlen des Streamingdienstes aus dem Silicon Valley sprechen allerdings eine andere Sprache. Die Einnahmen sind gut, aber die Zahl der Kunden nimmt weniger stark zu als erwartet.

Positives aus dem Ausland

Am Montag gab Netflix seine Zahlen bekannt. Die Einnahmen stiegen um 35 Prozent auf 2,64 Milliarden Dollar (2,47 Milliarden Euro / 2,64 Milliarden Franken) im ersten Quartal 2017, gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Der Überschuss belief sich auf 179 Millionen Dollar gegen 28 Millionen vor einem Jahr. Die Erwartungen der Wall Street wurden damit sogar übertroffen.

Die Zahl der Netflix-Abonnenten stieg allerdings in diesem Zeitraum nur um 4,95 Millionen. Das Unternehmen hatte 5,2 Millionen neue Kunden vorhergesagt. Und im Vergleichszeitraum des Vorjahres hatte Netflix 6,74 Millionen neue Kunden gewonnen.

Positiv ist dabei die Entwicklung ausserhalb der USA. Während zuhause nur 1,42 Millionen Kunden Netflix neu abonnierten, waren es im Ausland 3,53 Millionen. Das liegt andererseits unter den Erwartungen der Geschäftsführung, die von 3,7 Millionen ausgegangen war. «Wir sind aber noch auf dem Wachstumspfad», betonte Finanzchef David Wells.

Im zweiten Quartal erwartet Netflix 3,2 Millionen neue Abonnenten im Ausland. Das liegt daran, dass der Beginn der neuen Staffel der Rekordserie «House of Cards» verschoben worden ist. Analysten gehen nur von 2,4 Millionen Neukunden aus.

Investitionen in Produktionen

Hastings räumte ein, dass der Gewinn im zweiten Quartal weniger sein werde, weil man viel in neue Filme, Shows und andere Produktionen investiere. Die Einnahmen-Erwartungen des Unternehmens und der Analysten unterscheiden sich für das zweite Quartal wenig: 2,75 und 2,76 Milliarden Dollar. Im Quartal sollen 17 Comedy-Shows, neun Filme und andere Shows für Kinder wie Erwachsene gebracht werden.

In den kommenden fünf Jahren will Netflix 15,3 Milliarden Dollar für die Produktion eigener Programme aufwenden. 6 Milliarden sind schon in diesem Jahr geplant. Wenn nötig, werde man Geld dafür aufnehmen, hiess es. Fertig für die Ausstrahlung sind neue Staffeln von House of Cards, Orange is The New Black – eine Serie über Frauen im Gefängnis – und die Sitcom-Serie Master of None.

«Sie investieren in Premium-Inhalte und das beginnt, sich auszuzahlen», sagte Analyst Anders Bylund von Motley Fool. «Alles was sie tun können, ist, Kunden mit Inhalten zu locken, die diese wirklich sehen wollen. Sie geben jetzt Geld aus, um später welches zu verdienen. Das scheint ihr Plan zu sein.»

Analyst: Besser nachdenken

Der Senior-Analyst Paul Verna von eMarketer meinte allerdings, Netflix müsse mehr Anstrengungen und kreatives Denken aufwenden, als nur Geld in seine Produktionen zu stecken. So sei die vorab hochgepriesene Serie Iron Fist über einen Marvel-Superhelden nicht angekommen, weil sie zu langatmig und schlecht gespielt war.

«Das war kein starkes Quartal für Netflix», sagte Verna. Die Kundenzahlen spielten das wieder. Die Konkurrenten wie Amazon böten auch American Football, den populärsten Sport in den USA. CBS, Sling TV und DirecTV böten ebenso wie AT&T auch weitere Serviceleistungen an. Netflix sei Pionier gewesen, aber die anderen machten es jetzt besser.

Hastings wies den Gedanken zurück, dass Netflix mit Amazon konkurriere. Er wolle auch keinen Sport anbieten. «Wir sind wie zwei Tropfen in einem Ozean.» Der Markt sei riesig. Allerdings gab er zu, dass er Googles YouTube beneide. «Unsere Zuschauerschaft ist gross und sie wächst. Aber sie reicht bei weitem nicht an YouTube heran», sagte Hastings. (Berner Zeitung)