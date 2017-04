Jobangst in der Post-Zentrale

Mit Galgenhumor reagieren die Mitarbeiter auf die grosse Unruhe, die derzeit am Posthauptsitz herrscht: «Nächste Woche habe ich einen Termin bei meinem Chef. Ich weiss nicht, ob ich danach meinen Job noch ­haben werde.» Solche Aussagen sind derzeit von Kadermitarbeitern der Post zu hören.

Ein Grund für die grosse Un­sicherheit ist unter anderem ein Sparprogramm, das Postchefin Susanne Ruoff im vergangenen Herbst lanciert hat. Wie bei Sparübungen üblich hat auch diese einen dynamisch klingenden ­Namen: Evolve. Auf Deutsch heisst dies: entwickeln. Wie Ende 2016 bekannt wurde, will Ruoff in den Bereichen Kommunikation, Finanzen und Personal die Kosten bis 2020 um 30 Prozent senken.

Betroffen von diesem Programm sind gegen 1500 Mitarbeiter. Dabei kommt es zu einer Zentralisierung. Bislang hatte beispielsweise jeder Bereich seinen eigenen Personaldienst oder eine eigene Kommunikationsabteilung mit den entsprechenden Chefs. So werden diverse Chefposten und Mitarbeiter über­flüssig.

Die Post betont, dass eine Kostensenkung von 30 Prozent nicht bedeute, dass nun etwa 500 der 1500 Stellen gestrichen werden. So sei es auch möglich, dass überproportional bei den Sachkosten gespart werde. Dazu ein Beispiel: Bisher ­gaben die sechs Konzernbereiche fünf verschiedene Kundenmagazine heraus. Da wird nun überprüft, wie viele es in ­Zukunft sein werden.

«Die Post ist bestrebt, bei dieser Neuorganisation Entlassungen möglichst zu vermeiden.»Oliver Flüeler, Postsprecher

Doch Zahlen, wie viele Stellen die Post streichen wird, will sie nicht nennen. Postsprecher Oliver Flüeler sagt dazu: «Die Post ist bestrebt, bei dieser Neuorganisation Entlassungen möglichst zu vermeiden. Der Stellenabbau soll in erster Linie über die natürliche Fluktuation beziehungsweise durch einen Einstellungsstopp aufgefangen werden.»

Das Sparprogramm in der Zentrale ist für die Postchefin ­Susanne Ruoff auch ein wichtiges psychologisches Signal an die Mitarbeiter an der Front, wo auch Sparprogramme laufen. Beispielsweise im Bereich Poststellen. Mit dem Programm Evolve kann die Postchefin zeigen, dass auch in der Zentrale gespart werden soll.

Chefs müssen sich bewerben

Derzeit läuft unter den Mitarbeitern das grosse Spekulieren, welche Folgen das Sparprogramm für sie hat: «Es ist nicht klar, welche Stellen betroffen sind. Es werden viele Funktionen umgeschrieben und neu im Organigramm verteilt», erklärt Christian Capacoel, Sprecher der Gewerkschaft Syndicom, das Vorgehen der Post. Boxmoving ­– also das Herumschieben von Kästchen im Organigramm – ist für die Mitarbeiter zu einem regelrechten Unwort geworden.

Und wie es bei solchen Prozessen üblich ist, müssen sich die interessierten Mitarbeiter um die neuen Kaderposten bewerben, die im überarbeiteten Organigramm entstehen. Das führt zu Stress: «In solchen Prozessen werden in der Regel Funktionen zusammengelegt. Die Luft oben wird dünner. Die Leute bekommen Angst vor einem Status­verlust», sagt Capacoel.

Bei den Mitarbeitern hat zudem für Unverständnis gesorgt, dass einige Kaderstellen trotz Sparprogramm extern ausgeschrieben wurden. Postsprecher Oliver Flüeler sagt dazu: «Es werden Stellen extern publiziert, wenn wir zum Schluss gekommen sind, dass keiner der internen Mitarbeiter über das entsprechende Profil verfügt.»

Bleibt für einen Kadermitarbeiter nur noch eine Stelle auf einem tieferen Hierarchieniveau übrig, steht die Frage einer Lohnsenkung im Raum. Fest steht: Will die Post den Lohn senken, muss sie dem Mitarbeiter eine Änderungskündigung unterbreiten.

Beim Sparen wird jeder Aus­gabenposten genau angeschaut. Ranghohen Kadermitarbeitern mit hoher Reisetätigkeit wurde bislang ein Generalabonnement bezahlt. Auch hier will die Post den Kreis der Anspruchsberechtigten kleiner machen.

«Schlechte Kommunikation»

Die Gewerkschaft Syndicom kritisiert das Vorgehen der Post hart: «Die Kommunikation in diesem Projekt ist schlecht. Die Postspitze hat weder dem Personal noch den Gewerkschaften erklärt, wie sie das Ganze umsetzen will», sagt Christian Capacoel. Die Gewerkschaft Syndicom ­habe bereits mehrmals versucht, mit der Postspitze ins Gespräch zu kommen. Doch diese habe ­abgelehnt.

Capacoel betont, dass die Gewerkschaft von der Post-spitze mehr Gesprächsbereitschaft erwarte. Postsprecher Oliver Flüeler kontert: «Die Chefs der entsprechenden Abteilungen haben das Vorgehen und den Fahrplan dieses Projektes an verschiedenen Informationsveranstaltungen vorgestellt. Sie informieren zudem regelmässig über neue Entwicklungen.»

«Die Kommunikation in diesem Projekt ist schlecht.»Christian Capacoel, Syndicom

Und zum Vorwurf der mangelnden Gesprächsbereitschaft hält er fest: «Die Rechte und Pflichten der Gewerkschaften sind im ­Ge­samtarbeitsvertrag definiert. ­Daran hält sich die Post. So wie auch an den entsprechenden ­Sozialplan.»

Inhaltlich fordert die Gewerkschaft Syndicom, dass die Post denjenigen Mitarbeitern, denen sie keinen adäquaten Job anbieten kann, eine Perspektive aufzeigt. Beispielsweise in einem der zukunftsträchtigen Bereiche, die die Post aufbauen will «Doch leider setzt die Post hier lieber auf Externe», kritisiert Capacoel.

Zudem fordert die Gewerkschaft, dass sie den Sozialplan für die Mitarbeiter verbessere. Für ­ältere Mitarbeiter könnte auch die Auszahlung einer Abgangsentschädigung im Rahmen eines Sozialplans infrage kommen.

Der Schwebezustand für viele Mitarbeiter in der Postzentrale wird noch einige Monate anhalten. Seit Anfang April steht die Startorganisation des Projekts Evolve. «Die Zielorganisation soll bis Ende 2017 umgesetzt sein», sagt Postsprecher Oliver Flüeler. Erst dann werden sich die betroffenen Mitarbeiter nicht mehr vor der nächsten Besprechung mit dem Chef fürchten müssen.

