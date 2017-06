Flughafen Bern AG mit kleinem Gewinn

Die Flughafen Bern AG hat der Generalversammlung am Donnerstagabend für 2016 einen Gewinn von knapp 100'000 Franken präsentiert. Das ist gut ein Drittel weniger als die 147'000 Franken im Vorjahr.

Dank höheren Erträgen aus der Geschäftsfliegerei konnten die Einbussen beim Linienverkehr und in der Kleinaviatik zwar mehr als wettgemacht werden. Allerdings stiegen die Abschreibungen auf 1,9 Millionen Franken.

Die Zahl der Passagiere blieb 2016 mit etwas über 183'000 Passagiere konstant, wie der Flughafen am Donnerstagabend in einer Mitteilung schrieb. Rund 50'000 Flugzeuge starteten oder landeten letztes Jahr in Belp. (jw/flo/pd)