Bitcoin hebt ab und lässt Anleger träumen

Kürzlich knackte der Bitcoin die Marke von 3000 Dollar – ein neues Allzeithoch. Der starke Anstieg widerspiegelt die wachsende Akzeptanz. Vor gut einem Jahr machte zum Beispiel die Stadt Zug international Schlagzeilen, weil sie beschloss, als erste staatliche Behörde Bitcoins anzu­nehmen.

Doch trotz steigender Nachfrage ist die Skepsis nach wie vor gross. Dafür gibt es Gründe: Wer Bitcoin kauft, besitzt nicht mehr als einen digitalen Code. Eine 100-Prozent-Sicherheit vor Hackern gibt es nicht. An Handelsplätzen haben sich schon grosse Summen in Luft aufgelöst. Auch für dunkle Geschäfte übers Internet ist Bitcoin eine beliebte Währung.

Bitcoin als Anlage

«Der Bitcoin hat in den vergangenen Jahren besser abgeschnitten als die meisten anderen Anlagen», sagt Lucas Betschard. Er ist Präsident der Bitcoin Association Switzerland und führt ein Beratungsunternehmen für Kryptowährungen. Der Bitcoin ist nicht wie eine Aktie mit Werten hinterlegt. Er basiert einzig auf dem Vertrauen der Anleger.

Wer Stabilität will, bevorzugt den Schweizer Franken. Denn der Wert des Bitcoin macht ­grosse Sprünge. So ist er auch nach dem Erreichen der 3000er-Marke wieder auf 2400 gefallen. Das ist mit ein Grund, weshalb Händler zögern.

Heute gibt es weltweit mehrere Hundert verschiedene Kryptowährungen. Der Bitcoin ist immer noch führend, hat aber Marktanteile eingebüsst. Läuft eine andere Digitalwährung dem Bitcoin den Rang ab, verliert dieser an Attraktivität. Auf Aufholjagd befindet sich der Ether, der einen Marktanteil von 30 Prozent erreicht hat und Bitcoin schon bald überholen könnte.

Trotzdem investieren Anleger zunehmend in den Bitcoin, der dank starker Performance und tiefem Zinsniveau attraktiv ist. Die Bank Vontobel bietet ein Zertifikat an, und die Zuger Crypto Fund will demnächst einen Anlagefonds (ETF) herausgeben.

Mit Bitcoin einkaufen

Die erste reale Bitcoin-Zahlung fand im Mai 2010 statt: Ein Programmierer in Florida überwies für zwei Pizzas 10 000 Bitcoins. Heute würde er dafür rund 24 Millionen Schweizer Franken erhalten. Die Zahl der Händler, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren, nimmt zu – bewegt sich aber immer noch auf sehr tiefem Niveau.

Einen Anhaltspunkt gibt die Internetseite Coinmap.org, auf der sich Anbieter eintragen können. Im Raum Bern hat es deren 5, in Zürich 27, in Basel 9. Auch wenn die Liste nicht vollständig ist, wird doch klar: Für den Bitcoin gibt es keinen Massenmarkt.

Die hohe Transaktionsgebühr ist ein weiterer triftiger Grund, nicht mit Bitcoins zu zahlen. Diese Gebühr ist nicht fix, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Denn es ist nur eine begrenzte Anzahl von Überweisungen innerhalb von 10-Minuten-Intervallen möglich. Je mehr Leute zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Transaktion ausführen wollen, desto höher fällt die Gebühr aus.

Betschard rechnet derzeit für eine Überweisung mit Kosten von rund 2 bis 3 Franken – egal, ob es um hohe oder tiefe Rechnungsbeträge geht. Das soll sich ändern: In einigen Monaten wird die Zahl möglicher Transaktionen vervielfacht, womit die Gebühr auf wenige Rappen sinke, prognostiziert Betschard.

Regeln für mehr Sicherheit

Anfang 2014 ging die damals grösste Bitcoin-Onlinebörse Mt. Gox unter. Gleichzeitig wurde bekannt, dass 850 000 Bit­coins fehlten. Mt. Gox machte dafür Hacker verantwortlich. Doch mit einigen Sicherheitsvorkehrungen können sich Bitcoin-Besitzer relativ gut schützen. Wer sein ­Vermögen keinem fremden Händler anvertraut, reduziert das ­Risiko eines Verlusts schon deutlich.

Bitcoins lassen sich auf das Handy oder den PC laden (siehe auch Box). Das eignet sich aber nur für Kleinstbeträge, weil findige Hacker von dort Bitcoins entwenden können. Grössere Summen werden deshalb auf mobilen Speichermedien platziert, die einem USB-Stick ähneln. Bekannte Produkte sind Trezor oder Ledger. Auch in der Schweiz halten Anleger durchaus grosse Beträge auf diese Weise.

Bitcoin-Broker Niklas Nikolajsen weiss von rund drei Dutzend Kunden, die auf diese Weise zweistellige Millionenbeträge aufbewahren. Eine weitere Möglichkeit: Der Code für den Zugriff auf das Geld wird auf Papier ausgedruckt und steht nur noch offline zur Verfügung. Anleitungen dazu findet man im Internet.

Bitcoin an sich ist so sicher, dass bisher noch niemand auf wundersame Weise Geld vermehren konnte. Die Blockchain-Technologie protokolliert fortlaufend und dezentral auf Tausenden von privaten Rechnern alle Bewegungen.

Mitunter wird behauptet, mit Bitcoin lasse sich anonym Geld überweisen. Das ist falsch. Was wegfällt, ist die Datenspur bei der Bank, da diese für die Zahlung nicht mehr benötigt wird. Die Transaktionen erfolgen aber nicht anonym, sondern pseudonym. Überweisungen sind nicht mit Namen verknüpft, sondern mit individuellen Codes.

Am Anfang steht stets eine Identifizierung. So muss sich identifizieren, wer Bitcoins auf einer Internetplattform kauft. Experten können so Drahtzieher von kriminellen Geschäften ausfindig machen. Laut Betschard ist es zwar möglich, die Herkunft zu verschleiern, aber hundertprozentige Anonymität ist nicht möglich. Deshalb ist es auch empfehlenswert, Bitcoin-Anlagen in der Steuererklärung zu deklarieren.

Keine Konkurrenz

Wie andere Finanzmarktgeschäfte ist auch der Handel mit Bitcoins beaufsichtigt. Broker müssen sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen und zum Beispiel sicherstellen, dass Anleger identifiziert werden. Dennoch ist der Bitcoin noch weit davon entfernt, eine bedeutende Währung zu sein.

So sagte Nationalbankpräsident Thomas Jordan an einer Medienkonferenz vergangene Woche, dass Kryptowährungen das Zahlungssystem eines Landes noch kaum konkurrenzierten und für die Geldpolitik keinbesonderes Problem darstellten. (Berner Zeitung)