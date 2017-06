BLS streicht 30 Stellen und friert Löhne ein

Die BLS will 30 Vollzeitstellen streichen. Betroffen sind Stabs-, Support- und Assistenzstellen vorwiegend am Standort Bern. Insgesamt beschäftigte die BLS in den zentralen Funktionen zuletzt 265 Personen. Nicht be­troffen vom Abbau sind operative Bereiche, wie zum Beispiel Produktion und Betrieb, Lok- und Zugpersonal sowie generell Lernende und Praktikumsstellen, sagte BLS-Sprecherin Helene Soltermann, nachdem die Gewerkschaft SEV in ihrem Newsletter über den Abbau berichtet hatte.

Acht Kündigungen sind aus­gesprochen worden. Weitere Entlassungen soll es nicht geben. Das Abbauziel will die BLS er­reichen, indem sie auch vakante Posten nicht besetzt und auf externe Leistungen verzichtet. Zudem kommt es zu Frühpensionierungen und Pensenreduktionen.

Der Abbau ist laut BLS aus wirtschaftlichen Gründen nötig. Der Gewinn der AG ist im Jahr 2016 zwar auf 15,6 Millionen Franken gestiegen. Dies allerdings vor allem, weil keine Rückstellungen mehr für das Vorsorgewerk getätigt werden mussten. Im Kerngeschäft Bahnregionalverkehr fuhr die BLS dagegen mit einem Verlust von 3,8 Millionen Franken in die roten Zahlen.

SEV kämpferisch

Der Stellenabbau solle sozial so verträglich wie möglich erfolgen, sagte die BLS-Sprecherin. Betroffene Mitarbeitende würden für eine Neuorientierung eng und individuell betreut und erhielten zusätzliche Unterstützungen.

Für die Gewerkschaft SEV sind die Entlassungen inakzeptabel: «Wir werden das so nicht akzeptieren – bei den Härtefällen werden wir uns wehren», kündigt ­Gewerkschaftssekretär Michael Buletti in der Mitgliederzeitung des SEV an. Die BLS solle den Betroffenen interne Alternativen anbieten.

«Es ist nun schon das dritte Mal in den letzten fünf Jahren, dass es bei der BLS Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen gibt», kritisiert Buletti. Immerhin werde eine Art interner Sozialplan angewendet, der die Folgen der Entlassung ein wenig abfedere.

Wohl keine Lohnerhöhung

Die Supportfunktionen sind längst nicht der einzige Bereich, bei dem die BLS auf die Kostenbremse drückt. Für alle rund 2500 BLS-Mitarbeitenden, die dem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) unterstellt sind, soll es für nächstes Jahr keine Lohnverhandlungen geben. Ausser die Teuerung zieht stark an auf über 0,8 Prozent.

Darauf hat sich die GAV-Kon­ferenz bereits vor zwei Monaten geeinigt. Die BLS-Verantwortlichen erklären dazu, dass die Sicherung der Altersleistungen in einem Umfeld ohne Teuerung Priorität haben solle. Deshalb erhöhe die BLS die Sparbeiträge an die Pensionskasse und reduziere gleichzeitig die Lohnabzüge für Mitarbeitende bis Alter 44.

Vor dem Schiedsgericht

Die Verhandlungen über die ­Weiterentwicklung des Gesamtarbeitsvertrages sind letztes Jahr allerdings gescheitert. Der Gesamtarbeitsvertrag wurde mit lediglich redaktionellen Anpassungen beibehalten.

Die BLS offerierte darüber hin­aus unter dem Titel «Zeit für mich – und meine Familie» un­ter anderem eine Verbesserung des Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaubs. Da solche Punkte im GAV geregelt sind, zerrte der SEV die BLS vor ein Schieds­gericht.

Denn solange die Ver­besserungen nicht im GAV auf­genommen seien, könnten sie vom Arbeitgeber jederzeit ein­seitig auch wieder geändert werden. Dieses Schiedsgerichtsverfahren ist immer noch hängig. BLS-Führung und Personalvertreter sind auf Konfrontationskurs. (Berner Zeitung)