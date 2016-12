«Die grösste Bewährungsprobe war der Konflikt mit Nike»

Was war Ihre grösste Bewährungsprobe in den 17 Jahren an der Unternehmensspitze?

Franz Julen: Ganz am Anfang meiner Tätigkeit als Chef von Intersport International kam es zu einem Konflikt mit dem Sportartikelhersteller Nike.

Worum ging es da?

Nike hatte uns damals alle Verträge gekündigt und wollte unsere Konditionen verschlechtern. Ich habe mich in der Folge mit vielen von unseren Händlern getroffen und ihnen gesagt: Jetzt müssen wir zusammenstehen. Wenn wir diesen Kampf verlieren, dann kommen auch Adidas, Puma und Asics und wollen das Gleiche. Deshalb habe ich den Händlern geraten: Ihr müsst die Umsätze von Nike zurückfahren. In der Folge sanken die Umsätze von Nike deutlich.

Dann haben die Intersport-Händler statt eines Nike-Schuhs zum Beispiel einen von Adidas empfohlen?

Das lief in etwa so. Nachdem Nike den Umsatzrückgang zu spüren bekommen hatte, kamen die Firmenvertreter zurück an den Verhandlungstisch. Und wir fanden eine gute Lösung für beide Seiten. Seither ist unser Verhältnis mit Nike einwandfrei. Diese Episode hat unseren Händlern gezeigt, dass wir viel erreichen können, wenn wir zusammenhalten. Seither hatte ich das Vertrauen unserer Leute.

Und seither nehmen sich die Lieferanten in Acht, wenn sie mit Ihnen verhandeln?

Intersport ist für fast alle unserer Lieferanten der wichtigste Kunde. Ich sagte deshalb meinen Mitarbeitern: Verhandelt hart, fair, nutzt unsere Einkaufsmacht, aber nützt sie nicht aus. Man sieht sich immer zweimal im ­Leben.

Was war der wichtigste strategische Schritt, den Sie mit Intersport gemacht haben?

Als ich bei Intersport International begann, war die Gruppe eine traditionelle Einkaufsorganisation, die bloss in Westeuropa tätig war. Heute ist sie eine globale, ­moderne Franchise- und Detailhandelsorganisation. Bei meinem Eintritt haben die Länder­organisationen vieles noch allein gemacht.

Heute verfügen wir über ein breites Sortiment, das in die meisten Länder geht. Und die Zusammenarbeit mit den Markenlieferanten ist viel enger. ­Zudem verfügen wir über ein ­erfolgreiches Eigenmarkensortiment und standardisierte Marketing- und Shopkonzepte.

Die Intersport-Geschäfte spüren die starke Konkurrenz von den internationalen Sporthandelsketten wie Decathlon. Diese werben mit ihren tiefen Preisen. Wie kann Intersport da ­entgegenhalten?

Wir scheuen keinen Preiskampf. Dank unserer Einkaufskondi­tionen können wir wenn nötig in einen Preiskampf steigen. Ich bin überzeugt, dass unser Modell mit einer starken Zentrale und Unternehmern, welche die Sportfachgeschäfte betreiben, wettbewerbsfähiger ist als das­jenige der internationalen Sporthandelsketten.

Wieso?

Unsere Händler sind Unternehmer und können sich auf den Kunden und den Verkauf konzentrieren. Den Rest nehmen wir ihnen ab. Auch Weltkonzerne wie McDonald’s, Starbucks und Ikea verfolgen eine Strategie mit eigenen Geschäften und solchen von Franchisingpartnern.

Intersport ist heute in 45 Ländern präsent. Wann ist eine ­Expansion in ein neues Land ­erfolgreich?

Beim Franchisingsystem hängt viel vom Partner und einem erfolgversprechenden Geschäftsmodell ab. Sehr wichtig war, dass wir bei der Wahl unseres ersten Partners richtig lagen: Im Jahr 2000 habe ich mit der slowenischen Lebensmittelkette Mercator einen Vertrag abgeschlossen. Heute ist Intersport über Mercator in fünf Ländern mit 114 Sportfachgeschäften präsent. Dieser Erfolg überzeugte später weitere Partner in anderen Ländern.

Und wo mussten Sie Rück­schläge einstecken?

Die Expansion nach Russland war ein Abenteuer. Wir haben nicht von Anfang an auf den richtigen Partner gesetzt. Intersport ist seit zwölf Jahren in diesem Land präsent. Und wir haben jetzt dort den dritten Partner. Doch das gehört auch zum Geschäft.

In vielen Branchen gehören auch Korruptionsfälle zum Geschäft. Gab es unter Ihrer Führung ­solche Fälle?

In unserem Unternehmen sind vor allem Einkäufer dieser Versuchung ausgesetzt. Im Jahr 2004 haben wir festgestellt, dass ein Einkäufer von einem Lieferanten Geld entgegengenommen hat. Ich habe ihn dann zur Rede gestellt und von ihm verlangt, dass er in den nächsten zehn Jahren das Geld zurückzahlt.

Doch er stritt alles ab und wollte von einer Rückzahlung nichts wissen. Schliesslich gingen wir mit ihm vor Gericht, und er wurde verurteilt. Es war wichtig, gegen innen zu zeigen, dass wir bei Korruption kein Pardon kennen.

Im Onlinegeschäft steht Intersport nicht gut da. Warum?

In diesem Bereich haben wir vor fünf Jahren einen Fehler gemacht. Wir hatten uns damals entschieden, die Entwicklung des Onlinegeschäfts den Länder­gesellschaften zu überlassen. Doch nicht alle haben das gut gemacht. Im September haben wir deshalb eine neue Strategie verabschiedet.

Wie sieht diese aus?

Wir werden in Amsterdam ein Expertenteam aufbauen, das für die ganze Gruppe die digitalen Plattformen und die Inhalte entwickeln wird. Die Ländergesellschaften stellen dann zusammen mit den Händlern die Verbindung von Online- und Offline­geschäft sicher. Jetzt ist wirklich der Zeitpunkt gekommen, das zu tun. Es ist nicht fünf nach zwölf, aber fünf vor zwölf.

Und warum machen Sie das nicht in Bern?

Die Kosten sind in Amsterdam 30 bis 40 Prozent tiefer. Zudem ist es so, dass sich die digitale Welt heute in Berlin, London und Amsterdam abspielt. Dort findet man die jungen Spezialisten.

Trotz der internationalen Erfolge: Viele Intersport-Läden in der Schweiz leiden unter schrumpfenden Umsätzen. Was läuft hier falsch?

Hier gilt es zu unterscheiden: Die Sportfachgeschäfte im Berg­gebiet arbeiten profitabel. Vielerorts haben die Intersport-Läden fast keine Konkurrenz. Um diese mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die Sportartikelhändler im Flachland dagegen müssen sich komplett umstellen. Diese müssen sich als Spezialisten auf weniger Sportarten und weniger Marken konzentrieren.

Auch Intersport Schweiz muss besser werden: Das Unternehmen muss den Sportgeschäften einen besseren Service bieten, sodass sich der Händler voll auf den Kunden konzentrieren kann.

Und was hat Sie persönlich die internationale Expansion von Intersport gelehrt?

Ich bin heute ein anderer Mensch als vor meinem Eintritt bei Intersport. Die Kontakte mit verschiedenen Kulturen haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Dabei habe ich eines gelernt: Wenn man mit den Leuten ehrlich ist, ihnen Respekt entgegenbringt, bescheiden ist und zuhören kann, dann findet man den Kontakt zu den Leuten aus allen Kulturen. Wenn man aber ar­rogant, besserwisserisch und selbstherrlich auftritt, dann hat man keine Chance.

Haben Ihnen Ihre Eltern im ­Wallis diese Werte vermittelt?

Gewisse Charaktereigenschaften bekommen wir Walliser sozusagen in die Wiege gelegt. Zum Beispiel Hartnäckigkeit, gepaart mit diplomatischem und politischem Gespür, Bescheidenheit und eine gewisse Bauernschläue. Ich bin in einer Zermatter Unternehmer­familie aufgewachsen. Da habe ich schon früh gelernt, wie wichtig Sprachkenntnisse sind, und ich bekam damals mit, wie man auf Kunden hört und auf sie eingeht. Diese Erfahrungen haben mir in meinem Job entscheidend geholfen.

Wieso sind Sie dann nicht ­Hotelier geworden?

Nach dem Abschluss der Hotelfachschule in Luzern war ich während mehrerer Jahre Servicemann, Betreuer und Manager meines Bruders Max, der 1984 in Sarajevo Riesenslalomolympiasieger wurde. Diese Zeit hat mich gegenüber der Welt geöffnet. Da kam ich zur Erkenntnis, dass meine Zukunft nicht in Zermatt liegt. Der Olympiasieg meines Bruders hat mir ausserdem gezeigt, dass man früher oder später belohnt wird, wenn man ein Ziel hartnäckig genug verfolgt.

Und wie haben Ihre Eltern ­reagiert, als Sie entschieden, nicht Hotelier zu werden?

Mein Vater hatte mir in jungen Jahren immer gesagt: Deine ­Zukunft ist in Zermatt. Als ich mich gegen Zermatt entschied, hat ihm das etwas Mühe gemacht. Aber heute ist er auch stolz.

Das Leben als Manager hat auch seine Schattenseiten. Welchen Preis haben Sie für Ihren Erfolg bezahlt?

Ich habe nichts bezahlt. Ich habe den Job mit einer grossen ­Leidenschaft gemacht. Als ich am Abend schlafen ging, hoffte ich stets, dass es schnell wieder ­Morgen wird, damit ich wieder mit der Arbeit beginnen kann.

Hat Ihre Frau Ihnen nicht vorgeworfen, Sie seien oft abwesend?

Sie hatte Verständnis dafür. Sie hat auch gemerkt, dass ich meine Arbeit gerne mache. Sie hat ihren Beruf aufgegeben und sich von Montag bis Freitag an unserem Wohnort im Kanton Zug um die Kinder gekümmert. Aber am ­Wochenende war ich immer zu Hause. Und wenn während der Woche wichtige Ereignisse anstanden, habe ich die Prioritäten zugunsten der Familie gesetzt.

Intersport International ver­öffentlicht die Cheflöhne nicht. Wie viel verdienen Sie?

Intersport Internation­al ist vom Gedankengut her eine Genossenschaft. Wir haben vernünftige Löhne. Exzesse gab es bei uns nie. Ich kann Ihnen sagen, dass ich immer weniger als eine Million Franken verdient habe.

Sie hatten in den letzten Monaten auch das Angebot auf dem Tisch, für das Präsidium von Swiss Olympic zu kandidieren. Wieso haben Sie schliesslich

abgesagt?

Ich habe es mir lange überlegt. Aber Swiss Olympic bereitet eine Olympiakandidatur vor. Das ­Präsidium hätte eine hohe Präsenzzeit erfordert. Ich wäre wieder mehrere Tage in der Woche unterwegs gewesen. Doch das wollte ich nicht mehr. Ich will mich auf zwei, drei Verwaltungsratsmandate konzentrieren.

Sie werden bei der Kioskbetreiberin Valora und bei den Zermatter Bergbahnen das Verwaltungsratspräsidium übernehmen. Wieso haben Sie sich für diese Mandate entschieden?

Bei Valora gehöre ich seit sieben Jahren dem Verwaltungsrat an. Es handelt sich ebenfalls um ein Detailhandelsunternehmen, bei dem ich viel Potenzial sehe. Auch international. Und die Zermatter Bergbahnen sind eine Herzensangelegenheit. Ich will mithelfen, dass sich die Destination Zermatt positiv weiterentwickelt.

Werden Sie wieder nach Zermatt ziehen?

Nein. Wir werden weiterhin in Zug wohnen. Aber meine Frau und ich werden künftig sicher viel Zeit in Zermatt verbringen.

(Berner Zeitung)