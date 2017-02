Die dunkle Seite der Globalisierung

Donald Trump als Visionär zu bezeichnen, wäre doch arg verwegen. Doch kaum hat der 70-jährige dem Freihandel den Kampf ­angesagt, häufen sich kritische Kommentare zum uneingeschränkten Warenverkehr. Plötzlich scheint eine neue Menschengruppe entdeckt worden zu sein: die Globalisierungsverlierer.

Gewinner und Verlierer

Der französische Wirtschaftswissenschafter Charles Wyplosz von der Universität Genf brachte es in der Tageschau des französischsprachigen Fernsehens auf den Punkt: «Die Globalisierung brachte Gewinner und Verlierer hervor. Bisher achtete man immer nur auf die Gewinner.»

Einer, der das Ausmass der Globalisierungsverlierer nie unterschätzte, ist der Ökonom und ­ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm. «Globalisierung bringt beides, Wohlstand und Entfremdung», schrieb er im «Tages-Anzeiger». «Sie nützt den einen und schadet den anderen.» Er sagt dies schon seit vielen Jahren. Ein einsamer Rufer in der Wüste?

Schon Dahrendorf warnte

Einsam war Strahm höchstens als Rufer. Konrad Paul Liessmann, Professor am Institut für Philosophie an der Universität Wien, erinnert uns in der NZZ an «wiederentdeckte Befunde», die der amerikanische Philosoph Richard Rorty und der deutsche Soziologe Ralf Dahrendorf in den Neunzigerjahren vorgelegt hatten.

«Sie diagnostizierten aufgrund der Globalisierung tiefgreifende soziale Spannungen, die zur Aushöhlung der Demokratie und zu einer autoritären Versuchung als einziger Alter­native führen könnten.» Wie gesagt: Das war in den Neunzigerjahren. Wer hat das zur Kenntnis genommen?

Schattenseiten nach Stiglitz

Philosophen reden halt nicht so deutlich wie Politiker. Es brauchte einen Demagogen der Marke Trump, um die Schattenseiten der Globalisierung ins Bewusstsein und am Weltwirtschafts­forum in Davos zum Hauptthema zu machen.

«Die Schattenseiten der Globalisierung» (Globalization and its Discontents) ist übrigens auch der Titel eines Sachbuchs aus dem Jahr 2002. Autor ist der viel gepriesene Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. Der heute 74-Jäh­rige kritisiert darin internationale Institutionen wie den Internationalen Währungsfonds (IWF). «Seine» Verlierer sind die Schwellenländer. Das mag ein Grund sein, weshalb sich die ­Betroffenheit in der westlichen Welt in Grenzen hielt.

Einer, der es eigentlich wissen müsste, ist Paul Krugman von der Universität Princeton, auch er ein Nobelpreisträger. Den begehrten Preis erhielt er 2008 für seine Analysen in der internationalen Handelstheorie. Im September erklärte Krugman in der Sonntagsausgabe der «NZZ»: «In der Debatte über den internationalen Handel wird von beiden Seiten übertrieben.»

Der Brexit werde Grossbritanniens Wirtschaft schwächen. Aber man sollte nicht behaupten, Protektionismus führe zu Rezessionen. «Die Vorteile sind nicht so gewaltig wie vielfach dargestellt.» Krugman sagte das vor einem halben Jahr, als die Verlierer der Globalisierung bereits von einem breiteren Publikum zur Kenntnis genommen wurden.

Der vergessene Mittelstand

Wer diese Verlierer sind, kann man in einer Studie des früheren Weltbank-Ökonomen Branko Milanovic nachlesen, welche die UBS Ende des letzten Jahres an einem Medienfrühstück vorgestellt hatte. Sie zeigt, dass in den westlichen Industrieländern in den vergangenen zwanzig Jahren breite Mittelschichten kaum ­Einkommensgewinne zu erzielen vermochten. Dies im Unterschied zu Schwellenländern wie etwa China, wo breite Massen den Sprung aus der Armut ­schafften.

«Es genügt nicht, dass der ­Kuchen grösser wird, wenn dessen Verteilung ungleich ist», sagt Thomas Piketty. Berühmt geworden ist der französische Wirtschaftswissenschafter mit seinem Werk «Das Kapital im 21. Jahrhundert», das vor zweieinhalb Jahren erschienen ist. Er zeigt darin auf, wie die Vermögenskonzentration im zurück­liegenden Jahrhundert markant zugenommen hat, was er dem ­Kapitalismus moderner Prägung zuschreibt. Thomas Piketty gilt als Linker und ist deshalb liberalen Denkern und Freihandelsaposteln suspekt.

Ungleich verteilter Kuchen

Mit der wachsenden Erkenntnis, dass Globalisierungsverlierer zu einem Brexit oder einem Wahlsieg von Donald Trump verhelfen konnten und aus Sicht der Wachstumsfetischisten noch mehr Unheil anrichten könnten, suchen Ökonomen und Politiker nach Wegen, den Kuchen besser zu verteilen. Immer mit dem erklärten Ziel, das weltweite Wirtschaftswachstum zu steigern.

Die Frage ist höchstens, ob globales Wachstum auch wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Dies umso mehr, da Wirtschaftswachstum häufig mit ökologischen, sozialen und ethischen Kosten erkauft wird.

(Berner Zeitung)