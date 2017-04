Glänzende Aussichten für Dividendenperlen

Die Schweiz schlägt Deutschland. Im Fussball sind Siege über den Weltmeister eine seltene Rarität, in der Wirtschaft kommt dies hingegen häufiger vor, als man ­erwarten würde.

Überschwänglich feiern beispielsweise die deutschen Medien derzeit die glänzenden Resultate der heimischen Unternehmen: «2017 wird ein neues Rekordjahr für Dividenden. Die deutschen Unternehmen schütten so viel Geld an ihre Aktionäre aus wie noch nie», vermelden Zeitungen und Fernsehstationen stolz. In der Tat: Allein die 30 Unternehmen, die im deutschen Leitindex DAX Aufnahme gefunden haben, zahlen satte 31,7 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner.

Das scheint enorm viel. Doch Schweizer Anleger haut dies nicht aus den Socken. In unserem Land erreicht die Ausschüttungssumme für das vergangene Geschäftsjahr nämlich knapp 40 Milliarden Franken. Und für das laufende Jahr könnten es gut und gerne 50 Milliarden sein.

Basis für hohe Dividenden

Die verblüffenden Resultate der helvetischen Unternehmen sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass unser Land eine weit überdurchschnittliche Anzahl globaler Konzerne wie Nestlé, Roche und Novartis aufweist. Pictet-Analyst Lorenz Reinhard weist zudem auf einen anderen wichtigen Punkt hin.

Schweizerische Unternehmen seien Weltmeister darin, auch bei weltweit geringem Wachstum hohe Cashflows zu erwirtschaften. Und konstant hohe freie Cashflows sind die Grundlage für satte und regelmässige Ausschüttungen an die Aktionäre. Diese Ausschüttungen werden in den kommenden Jahren noch an Gewicht gewinnen, ist Reinhard überzeugt.

Wegen der weltweit nur langsam wachsenden Nachfrage werden nämlich Produktionserweiterungen hinausgeschoben, und dank den technischen Fortschritten brauchen die Firmen ohnehin nicht mehr so viel Kapital wie früher. Firmenübernahmen, für die man das Überschusskapital auch verwenden könnte, sind ausserdem teuer geworden.

Renditen bleiben attraktiv

Anlagen in Aktien von dividendenstarken Unternehmen wer-den deshalb auch in den kommenden Jahren eine der wenigen Alternativen bleiben, die noch ansehnliche Renditen abwerfen. Die besten dieser sogenannten Dividendenperlen bringen wie in Vorjahren direkte Erträge zwischen 3,5 und 6,5 Prozent. Titel wie Zurich Insurance Group, Swisscom oder BCV halten sich seit Jahren unter den Toprentierenden (siehe Tabelle).

Dividendenperlen mit echtem Glanz Titel Div. 15 in Fr Div. 16 in Fr. Div. 17 in Fr. Dividendenrendite 16 Kurs 7. 4. 2017 in Fr. Ausschüttungsquote Zurich IG 13.00 17.00* 17.00 6,4 265.50 79 Swiss Re 4.60 4.85 5.00 5,4 89.60 44 Cembra MB 3.35 4.45* 4.45 5,3 84.30 87 APG 23.00 24.00 23.00 5,1 475.00 102 Swisscom 22.00 22.00 22.00 5,0 438.00 71 Swiss Prime Site 3.70 3.70* 3.70 4,7 78.05 93 BCV 33.00 33.00* 33.00 4,8 694.00 48 Sunrise 3.00 3.33* 3.33 4,4 75.95 104 Kühne + Nagel 5.00 5.50 6.00 3,9 141.70 92 Mobimo 10.00 10.00* 10.00 3,8 260.75 63 Baloise 5.00 5.20 5.20 3,8 136.90 46 Valora 12.50 12.50 12.50 3,7 338.50 72 Allreal 5.75 5.75* 5.75 3,5 165.40 82 Vontobel 1.85 2.00 2.00 3,4 58.50 42 Inficon 13.00 16.00* 17.00 3,1 515.00 38

Solche Papiere haben sich vor allem in unsicheren Börsenzeiten als echte Alternativen zu Obligationen entpuppt. «Wer gegenwärtig nach Rendite sucht, setzt am besten auf Aktien mit konstant hohen Dividenden», sind sich viele Analysten einig. Dies umso mehr, als sich Dividendenperlen in der Vergangenheit als klar weniger schwankungsanfällig erwiesen haben als die übrigen Aktien.

Die Strategie, konsequent auf Titel mit hohen Dividendenrenditen zu setzen, kommt vor allem in den Langfristvergleichen gut weg. Eindeutige Resultate gibt es aus den USA: Bei den 20 Prozent Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen liess sich von 1970 bis 2015 ein durchschnittlicher jährlicher Mehrertrag von knapp 4 Prozent erwirtschaften.

Aktien von Unternehmen mit einer auf Jahre hinaus stabilen oder stetig steigenden Dividende machen auch kursmässig eine gute Figur. Drei Viertel der echten helvetischen Dividendenperlen haben im Zehnjahresvergleich schöne Kursfortschritte erreicht. Im Durchschnitt schlugen sie den Swiss-Performance-Index deutlich.

Die langfristige Überlegenheit der Dividendenperlen wird oft damit erklärt, dass sich die Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich stabiler entwickeln als die Unternehmensgewinne. Während der Finanzkrise reduzierten Schweizer Unternehmen ihre Dividendenzahlungen beispielsweise nur um 17 Prozent, obwohl die Gewinne um 90 Prozent einbrachen.

Für Anleger, die Hochdividendenaktien in erster Linie als Obligationenersatz einsetzen, sollte aber vor allem die Nachhaltigkeit der Dividende im Zentrum stehen. In der Regel wird die Dividendenrendite nämlich auf Basis der im vergangenen Geschäftsjahr ausgeschütteten Dividende berechnet.

Und ob diese auch heuer gehalten werden kann, ist manchmal fraglich. Die Pictet-Analysten setzen für den erfolgreichen Swiss High Dividend Fund ausschliesslich auf Unternehmen, die einen hohen und regelmässigen freien Cashflow generieren können und die ein überzeugendes Geschäftsmodell aufweisen. Zu ihren Favoriten zählen etwa APG, Cembra Money Bank oder Sunrise.

Gute Aussichten

Es ist gut und kommt noch besser. Weil sich die Weltwirtschaft doch langsam erholt, rechnen Marktbeobachter im nächsten Frühjahr mit erneut höheren Dividenden.

Pascal Seidner, Portfoliomanager des Swiss Dividend Fund bei zCapital, wagt sich noch weiter aufs Glatteis vor und erwartet, dass der steigende Ausschüttungstrend bis 2018 anhält. Die durchschnittliche Dividendenrendite des Schweizer Marktes wird ­gemäss diesen Prognosen auf 3,5 Prozent steigen und die historischen «Normalrenditen» um fast die Hälfte übertreffen.

Bei Unternehmen, die die Dividende aus den Kapitalreserven bezahlen können wie Zurich, Inficon oder Mobimo, ist die Ausschüttung steuerfrei. Im vergangenen Jahr erreichten diese steuerfreien Ausschüttungen rund 10 Milliarden Franken, also rund ein Viertel der insgesamt bezahlten Dividenden.

