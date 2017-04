Direkt buchen oder telefonieren lohnt sich

Hotelcard

Halbtaxabo fürs Übernachten. Wer für 119 Franken eine Hotelcard kauft, kann ein Jahr lang in über 630 Betrieben in der Schweiz und im nahen Ausland Zimmer zum halben Preis buchen. Das Angebot unterliegt allerdings Beschränkungen. Die Hotels können den 50-Prozent-Rabatt auf drei Nächte beschränken. und sie dürfen die Zahl der Zimmer begrenzen. Sie müssen sich bloss verpflichten, während 180 Tagen wenigstens ein Zimmer zum halben Preis zur Verfügung zu stellen. Dies bedeutet, dass Card-Gäste nur willkommen sind, wenn die Hotels Leerstände befürchten müssen. Die Hotelcard existiert seit 2009. Mittlerweile sind rund 150'000 Karten im Umlauf.



Der Test: In Bern sind acht Betriebe angeschlossen. Card-Besitzer, die gestern Montag, 17. April, in Bern eine Übernachtung von Freitag, 21. April, auf Samstag, 22. April, buchen wollten, konnten in vier Hotels profitieren: Bellevue Palace, Bären, Belle Epoque, Ador. (pst)