Aktionitis: «Das ist nicht kundenfreundlich»

Susanna Schmid und Adrian Sommer aus Hünibach haben sich in ihrem «Absteller» über die «Aktionitis bei Coop, Migros und Co.» ausgelassen. Sie nerven sich über all die «Win-win-Aktionen, Bonhefte, Wochenschlager, Kracherwochen, Pfannen-Trophy, 5 × Punkte, Superpunkte» und so weiter. Und sie fragen: «Wo liegen die Vorteile? Abgesehen in Bezug auf die Umsatzzahlen der Grossverteiler?»

Die Kritik der beiden hat eingeschlagen. Und wie! Mehrere Dutzend Leserinnen und Leser haben sich postwendend beim «Forum» gemeldet. Die weitaus meisten von ihnen zeigen sich in Mails und Briefen solidarisch mit den Verfassern des «Abstellers».

«Unsinn»

«Das Angebot an Bons, Aktionen und Gutscheinen jeglicher Art hat ein Ausmass angenommen, das nichts mehr mit Kundenfreundlichkeit zu tun hat», schreibt beispielsweise Käthi Liechti aus Krauchthal. Ursula Blaser aus Langnau ergänzt: «Dieser Unsinn hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Grossverteiler übertrumpfen sich gegenseitig – Kunden sowie das Personal sind die Ge­stressten.»

Eine Meinung, die auch in zahlreichen anderen Schreiben Unterstützung findet. «Der ganze Aufwand für das Handling aller Aktionen ist eine Zumutung für die Konsumentinnen und Konsumenten», äussert sich dazu Klaus Bucher aus Thun.

«Zettel wegschmeissen»

Ein weiteres Thema, das in Zusammenhang mit Aktionen immer wieder aufs Tapet kommt: die vielen Zettel, die dafür verteilt werden. «Ich finde das furchtbar. Ich habe die Tasche unterdessen voll mit irgendwelchen Zettelchen», enerviert sich Regula Lehmann aus Thun. Elisabeth Gerber aus Hettiswil ihrerseits macht damit nun kurzen Prozess: «Ich habe mir vorgenommen, all diese Zettel wegzuschmeissen. Entweder ist das Datum jeweils schon abgelaufen – oder aber ich habe das falsche Produkt gekauft.»

Insbesondere zu den Daten hat auch Edi Bouvard aus Köniz-Liebefeld so seine Erfahrungen gemacht. «Die meisten Gutscheine laufen genau dann ab, wenn man sie braucht. Bei diesen Aktionen ist alles immer sehr verwirrend und unübersichtlich», bemängelt er. Christine Burkhalter aus Münsingen meint dazu sarkastisch: «Man sollte bald jemanden haben, der all die Zettel und Zeitlimiten verwaltet. Blödsinn!»

Eine konkrete Forderung, die in verschiedenen Zuschriften ­angesprochen wird: Preise klarer deklarieren. «Man muss sich fragen: Wer findet die Zeit, um in diesem Aktionitis-Dschungel den richtigen Endpreis zu finden? Man könnte doch den Aktionspreis beim Produkt anschreiben – und auf Punkteprämien et cetera verzichten», findet René Mäder aus Spiez. Und Hedwig Blum aus Thun schlägt vor: «Für die allermeisten Konsumentinnen und Konsumenten wäre es einfacher und sinnvoller, die Produkte dauerhaft günstiger anzubieten.»

«Mündige Kunden»

Aber nicht alle Leserinnen und Leser kritisieren die vielen Aktionen. Eduard König aus Ostermundigen hat eine ganz klare Meinung dazu: «Aktionitis nervt überhaupt nicht. Es gibt nämlich mündige Kunden, die sehr wohl abschätzen können, ob sie bei Aktionen mitmachen wollen oder nicht.» Erika Aegerter aus Wattenwil schliesst sich dem an und ergänzt: «Es ist freiwillig, welche Aktionen man nutzen will. Niemand schreibt einem dies ja vor.» Zudem: Cumulus-Punkte und Supercard werden auch von vielen Aktionskritikern durchaus positiv bewertet.

(Berner Zeitung)